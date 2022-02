Wolfsburg

Das zehnköpfige Tanzensemble „Of Curious Nature“ hat sich in zwei Choreografien im Scharoun Theater Wolfsburg mit Fragen der menschlichen Existenz auseinandergesetzt. Wie verändert sich unser Leben, wenn einstmals selbstverständliche Grundsätze und gesellschaftliche Strukturen sich auflösen? Welche Verluste entstehen, wenn durch Rastlosigkeit und Beschleunigungsdruck die Zeit zur Besinnung fehlt?

Mit der Musik von Christof Littmann bewegt sich das Tanzstück „Adrift“ von Felix Landerer zwischen Chaos und der Sehnsucht nach festen Strukturen. Die Choreografie des Stücks „The Resonance“ von Helge Letonja zur Komposition „Voices“ von Max Richter lässt immer wieder Worte der UN-Menschenrechtsdeklaration anklingen und zeigt die Gefahr ihrer Zerbrechlichkeit auf.

In „Adrift“ zeichnet das Ensemble zunächst im Gleichschritt klare Linien im Raum, die sich auch nach symmetrischer Auflösung und Verformung wieder zusammenfinden. Ein gleichförmig pulsierender Grundrhythmus elektronischer Klänge hält das Gefüge zusammen. Allmähliche Änderungen der minimalistischen Musikstruktur bewirken, dass auch die Bewegungsstruktur sich ändert. Lassen sich anfänglich noch die immer wieder herausfallenden Personen auffangen, so bricht letztlich das System auseinander. Musik und Bewegung bilden eine verschmelzende Einheit.

Chaos vermeiden und die Ordnung wieder herstellen

Die Öffnungen in der dunkel gehaltenen Kulissenwand bieten Rückzugsmöglichkeiten. Einzeln oder in kleinen Gruppen treffen Personen wieder auf der Bühne zusammen. Gleichgültig sich begegnend, provozierend, abweisend, einander zugewandt, helfend. Dann gibt es Momente, in denen alle versuchen, Chaos zu vermeiden und die Ordnung wieder herzustellen. Aber einzelne können das Tempo nicht mithalten. Nach krampfhaften Bewegungen bleibt eine Tänzerin in der Mitte regungslos liegen, während hinten jemand tatenlos zusieht.

Freies Tanztheater erzählt keine Geschichte, vielmehr löst es bei den Zuschauenden individuell Assoziationen aus. Fast selbstverständlich ergibt sich eine Spiegelung in dem Stück zur gegenwärtigen Situation. Auch die Pandemie hat Gewohnheiten durcheinandergebracht und Beziehungen vielfach neu gefügt. In der permanent perkussiven Komposition von Littmann gäbe es mehrere Ansatzpunkte zu harmoniebetonten Fortführungen. Er „verweigert“ dies, als wolle er auch auf die Entsagungen im Kulturbetrieb hinweisen, der auch noch nicht wieder harmonisch angelaufen ist.

Tanz im Theater: Choreographien greift kritische Betrachtung der Gesellschaft auf

„The Resonance“ greift die kritische Betrachtung der Gesellschaft von „Adrift“ auf. Sind es dort oft harte, abweisende Bewegungen, so sind sie hier weich und fließend einander zugewandt. Dennoch erschweren Geschwindigkeit, Druck und Gleichschaltung das individuelle Wohlbefinden.

Ein überdimensionaler Stein mit kristallinen Strukturen wird durch wechselndes farbiges Licht immer mehr zu einem Edelstein, der mit Musik aus „Voices“ von Richter zu einem schützenden Ort für die UN-Deklaration wird.

In einer überzeugenden Leistung gehen die Ensemblemitglieder an die Grenzen der Beweglichkeit. Langer Beifall und Bravos runden den Abend ab.

Von Heinz-Werner Kemmling