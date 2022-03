Stadtmitte

Gelbes Gestänge, das sich von der schwarzen Umgebung abhebt, verteilt herumliegt und in der Mitte zu einer Art Baracke als Unterkunft mit Betten für Arbeiter aufgebaut ist. So präsentiert sich die offene Bühne am Dienstag im JT des Scharoun Theaters den anwesenden fünf Schulklassen. Auf dem Programm steht „Animal Farm“ von George Orwell als Bühnenbearbeitung in englischer Sprache mit vier Schauspielern vom „ADG Europe Theater“ (American Drama Group).

In einem Prolog sind Tomas Barry, Bastian Tyrko, Tony Wadham und Glyn Connop kommunistisch geprägte Arbeiter, die wie ihre Vorfahren auf eine bessere Zukunft hoffen.

Aufführung gewann an Aktualität und Brisanz

Als Satire auf die russische Revolution und die nachfolgende Diktatur Stalins hat der englische Schriftsteller George Orwell 1945 seinen Roman „Animal Farm“ geschrieben. Von ihm selbst als Märchen bezeichnet, ist die Handlung zugleich eine Parabel auf eine gescheiterte Revolution und die gewiss größte politische Fabel, die je geschrieben wurde. Dass der literarische Hintergrund gegenwärtig derart an Brisanz und Aktualität gewinnen würde, war bei der Programmgestaltung nicht absehbar.

Die vier Schauspieler verkörperten auch die Tiere. Quelle: Heinz-Werner Kemmling

Auf das Wesentliche reduziert und mit symbolischen Andeutungen übernehmen in einmaliger Perfektion die vier Schauspieler Laute und Verhaltensweisen der Hoftiere. Dazu gehört das realistisch klingende Hundegebell bis hin zum Gänsegeschnatter. Doch auf der „Herren-Farm“ (Manor Farm) herrschen elende Zustände, gegen die die Tiere sich auflehnen, unterstützt von „Old Major“, dem preisgekrönten Zuchteber.

Die Tiere jagen den tyrannischen Besitzer vom Hof

Kurz vor seinem Tod verkündet er als Botschaft den „Sturz des Menschengeschlechts“. Die Tiere folgen, jagen den tyrannischen Besitzer Mr. Jones vom Hof und errichten die „Farm der Tiere“ (Animal Farm).

Ab jetzt gelten neue Regeln, die „Sieben Gebote des Animalismus“. Oberstes Gebot: „Alle Tiere sind gleich“. Dazu gehören auch: „Kein Tier soll ein anderes töten“ oder „Kein Tier soll Alkohol trinken“ oder „Kein Tier soll in einem Bett schlafen“. Die Schweine halten sich für die Schlauesten und übernehmen die Regierung mit „Napoleon“, dem Zuchteber an der Spitze.

Eindrucksvoll gelingt der Schauspieltruppe die intensive Umsetzung der Entwicklung. Quelle: Heinz-Werner Kemmling

Die Lebensqualität verbessert sich täglich. Jeder hat seine Stellung. „Boxer“, das treue Pferd, versieht nach wie vor unermüdlich die Lastenarbeit. Der Hund, Napoleons Leibwächter, sorgt für Ordnung. Der Bau einer Mühle löst Energie- und Versorgungsprobleme. Doch nach einiger Zeit wird spürbar, dass die Regeln gelockert und neu definiert werden.

Eindrucksvoll gelingt der Schauspieltruppe die intensive Umsetzung der Entwicklung. Die Kenntnis der Lektüre erleichtert das Verständnis der fantasievoll gespielten Veränderungen bis hin zur bitteren Feststellung der Tiere, dass der Traum von der Freiheit in einer neuen Welt misslungen ist: Die „Animal Farm“ ist wieder eine „Manor Farm“ in neuem Gewand.

Von Heinz-Werner Kemmling