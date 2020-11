Stadtmitte

Am letzten Tag vor der Zwangspause haben es Künstler und Publikum im Scharoun Theater Wolfsburg noch einmal richtig krachen lassen. Die Berliner Truppe „Razzz 4 Kids“ machte mit ihrem Beatbox-Musical vollen Alarm. Das Publikum ging im Rahmen der Möglichkeiten begeistert mit.

Großstadtflair wehte durchs Theater. Erzählt wurde die Geschichte der vier Freunde Zak, Mac, Greg und Ben Bag. Die treffen sich morgens auf dem Weg zur Schule, bis auf Zak, denn der ist einfach nicht wach zu kriegen. In der U-Bahn, auf dem Pausenhof und in Onkel Sülos Kiosk wird die Geschichte weiter erzählt.

Anzeige

Zwei Jungs bauen sich eine Rakete und fliegen zum Spieleplaneten

Dann träumen sich zwei der Jungs in eine Spielwelt. Sie bauen sich eine Rakete und fliegen zum Spieleplaneten. Dort sind sie ganz Jumanji-like selbst in einem Videospiel und besiegen am Ende den Bossgegner, der damit gedroht hatte, sämtliche Spiele in einem Vulkan zu vernichten.

Das alles erzählten Kays Elbeyli, Raphael Schall, Johannes Welz und Philippe Zeidler mit viel Schwung, Tempo, Bewegung und natürlich ganz vielen Beats, die sie alleine mit ihrem Mund produzierten. Dazu gab es noch viele andere Geräusche, die die Erzählungen unterstützten und auch Gesang.

Am Ende wurde geklatscht und getrampelt, gehüpft und getanzt

Dabei wurde das Publikum so gut eingebunden, wie es eben ging. Beatboxen oder singen durfte man im Publikum natürlich nicht. Aber leise sprechen an den richtigen Stellen funktionierte auch ganz gut. Dann wurde geklatscht und getrampelt und getanzt und gehüpft. So besiegte man am Ende gemeinsam den Bossgegner und feierte dabei eine gemeinsame Party ganz im Sinne der Hygieneregeln.

Es war ein Riesenspaß für Publikum und Künstler. Mit jubelndem Applaus wurde das Berliner Ensemble am Ende vom Publikum verabschiedet. Die vier Männer freuten sich sehr, noch einen Nachmittag richtig Gas geben zu dürfen, bevor es in die Zwangspause ging, von der noch keiner weiß, wie lange sie wirklich dauern wird.

Von Robert Stockamp