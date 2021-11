Wolfsburg

Die Bühnenadaption von Helmut Dietls Erfolgsfilm „Schtonk!“ sorgte am Montagabend für viel Applaus im Scharoun Theater Wolfsburg. Die Landgraf-Tourneeproduktion war in der Fassung von Marcus Grube intelligent gestrickt und überzeugte vor allem durch seine Darsteller.

Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Im Jahr 1983 fiel das Magazin „Stern“ auf den Fälscher Konrad Kujau herein und veröffentlichte Auszüge angeblicher Hitler-Tagebücher. Helmut Dietl machte daraus 1992 eine grandiose Filmkomödie, betitelt mit einem Ausruf aus Charlie Chaplins „Der große Diktator“. Der imitierte die harte Sprache Hitlers und rief unter anderem: „Schtonk!“.

Die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern stimmte

Der hervorragend besetzte Spielfilm ist ein schweres Erbe. Doch die Bühnenfassung in der Regie von Harald Weiler muss sich dahinter keineswegs verstecken. Vor allem die beiden Hauptdarsteller sorgten für das Gelingen. Die Chemie zwischen Carsten Klemm als Fälscher Knobel und Luc Feit in der Rolle des schmierigen sensationsgeilen Reporters Willié war großartig.

Zur Galerie Das gute Ensemble spielte die Geschichte vor einer Kulisse, die genauso wackelig war wie der Schwindel.

Beide spielten ihre Rollen als verlogene, nach Ruhm und Geld lechzenden Männer mit großer Überzeugung. Man bekam sofort das Gefühl: Da haben sich zwei gefunden. Aber auch die restliche Besetzung spielte gut. Trotz der zwar wahren, aber doch ziemlich grotesken Story wurde nur in subtiler Überhöhung gespielt. Die wenigen ausufernden Szenen entwickelten sich zu urkomischen Kabinettstückchen.

Zur Kulisse gehörte auch die Göring-Yacht

Das Spiel war eingerahmt in eine riesige Bretterbude, die auf der einen Seite die Fälscherwerkstatt zeigte, auf der anderen einen Raum, der mal Café oder auch andere Räume darstellte. Die Redaktion bestand aus Bürostühlen vor der Kulisse. Später fuhr auch noch die Göring-Yacht von hinten ins Bild.

Das Spiel in einem Mix aus Habgier, Eitelkeiten, Naziglorifizierung und Sensationsgier spielte sich so in einer gerade so zusammengezimmerten Welt statt. Genauso waren auch die Tagebücher, die bei nüchterner Betrachtung niemals als echt betrachtet worden wären.

Knobels im Fieberwahn entstehende Wandlung zum Führer setzte dem ganzen die Krone auf. Er begann wie Hitler zu sprechen, hatte einen Tintenfleck über der Oberlippe, der das altbekannte Bärtchen imitierte. Es war eine rundum gelungene Inszenierung, die das Publikum begeisterte.

Von Robert Stockamp