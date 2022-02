Wolfsburg

Am Donnerstagabend fand die erste von drei ausverkauften Aufführungen der „Dreigroschenoper“ des Berliner Ensembles im Scharoun Theater statt. Die grandiose Inszenierung wurde am Ende mit minutenlangem Applaus, Jubelrufen und Standing Ovations völlig zu Recht gefeiert.

Bertolt Brechts „Die Dreigroschenoper“ ist fast 100 Jahre alt. Die Inszenierung von Barrie Kosky hebt das Stück jetzt komplett aus der Zeit. Großen Anteil daran hat auch das geniale Bühnenbild von Rebecca Ringst. Ein riesiges verwinkeltes Stahlgerüst mit mobilen Sektionen, viel Nebel, Glitzer und Dunkelheit stellt den zwielichtigen Vergnügungsstadtteil Soho im frühindustriellen London dar.

Im frühindustriellen London treibt Mackie Messer sein Unwesen

Hier treibt Mackie Messer (Nico Holonics), dessen Lied nochmal berühmter ist als das Theaterstück, sein Unwesen weitestgehend ungestört, denn sein Kumpel, der Polizeichef Tiger-Brown (Kathrin Wehlisch) hält schützend seine Hand über ihn. Das gelingt nicht mehr, als Bettlerkönig Peachum (Tilo Nest) eingreift. Er will den Verbrecher hängen sehen, denn es schmeckt ihm überhaupt nicht, dass Mackie heimlich Peachums Tochter Polly (Cynthia Micas) geheiratet hat.

Zur Galerie Dunkel, glitzernd, in einem Gewirr aus Industriestahl und mit ganz viel Nebel wurde London in dem Stück dargestellt.

Das Verbrecherstück mit der unvergleichlichen Musik von Kurt Weill funktionierte großartig. Das Ensemble sprühte vor Spielwitz ohne dabei über die Stränge zu schlagen. In fein artikulierter Sprache und teilweise tänzerischem Spiel erzählten die Schauspielerinnen und Schauspieler die Geschichte und schlängelten sich dabei des öfteren auch durch das Gerüst. Schwindelfrei gehörte hier zur Jobbeschreibung.

Berliner Ensemble überzeugte auch gesanglich auf ganzer Linie

Auch gesanglich überzeugte die Truppe auf ganzer Linie. Heraus stach dabei trotzdem noch Cynthia Micas, die in der höheren Tonlage mit einer zauberhaften, weichen Klangfarbe begeisterte. Dafür gab es wie auch an einigen anderen Stellen großen Zwischenapplaus.

Zeitweise war das Spiel ganz dicht am Publikum dran. Die Hochzeitsszene spielten Holonics und Micas bis zum Auftritt von Tiger-Brown alleine. Eingebunden als Gäste war hier das Orchester, das nur halb in den Graben abgesenkt war und so sowieso die ganze Zeit im Sichtfeld blieb. Die Bühne war mit einem zusätzlichen Element aber außerdem in den Graben hineingebaut, so dass Micas und Holonics auch dort spielten und quasi schon im Zuschauerraum waren.

„Die Dreigroschenoper“ von Brecht als zeitlose Inszenierung

Insgesamt ist dem Berliner Ensemble eine zeitlose Inszenierung gelungen. Diese ganz eigene Bildsprache und auch der Stil des Schauspiels hoben das Stück komplett aus einem zeitlichen Kontext, auch wenn natürlich die Krönung von Viktoria im Hintergrund eine Rolle spielte. Doch diesen Bezug konnte man gut vergessen und einfach für drei Stunden in diesem wunderbaren Spiel versinken.

Am Samstag um 15 Uhr wird „Die Dreigroschenoper“ übrigens zum dritten Mal im Wolfsburger Theater aufgeführt. Karten gibt es eine Stunde vor Beginn der Aufführung im Scharoun Theater.

Von Robert Stockamp