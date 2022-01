Wolfsburg

In dem Jugendstück „Krieg. Stell dir vor, er wäre hier“ hat Janne Teller einen drastischen Perspektivwechsel vollzogen. In zwei Aufführungen haben im Hallenbad-Kulturzentrum am Dienstag Schülerinnen und Schüler an einem Gedankenexperiment teilgenommen, das einfach erscheint, dennoch aufrüttelnd ist und spürbar teilnahmsvoll verfolgt wurde. Es herrscht Krieg.

Nicht irgendwo auf der Welt, sondern hier in Europa, bei uns in Deutschland. Bomben haben den größten Teil des Landes und ganze Städte zerstört. Raketen werden abgefeuert. Der Winter steht vor der Tür, die Heizung funktioniert nicht. Krankheit, Angst und vor allem Hunger und Kälte beherrschen den Alltag der Menschen. Die Demokratien sind zusammengebrochen und faschistische Diktaturen haben sich gebildet. Wer kann, versucht in den Nahen Osten zu fliehen.

Theater der Altmarkt für die Inszenierung von Carsten Ramm auf

Nach Tellers gleichnamigen Buch, in der Inszenierung von Carsten Ramm, hat Ole Xylander vom Ensemble des Theaters der Altmark in dem Ein-Personen-Stück die Rolle des 14-jährigen Protagonisten gespielt. Dem namenlosen Jungen verleiht Xylander mit seiner Gestaltung überzeugende Lebendigkeit. Die Erzählform des Textes versteht er beeindruckend in Handlung umzusetzen.

Stationen und Erfahrungen im Krieg und auf der Flucht, im Asyl und im Lagerleben bieten durch den Blickwechsel den Zuschauenden eindrückliche Möglichkeiten Flüchtlingsschicksale emotional nachzuempfinden. Auf dem Hintergrund der Darstellung von Problemen mit der fremden Sprache und Kultur spielen auch die Begriffe wie Heimat und Fremde eine besondere Bedeutung.

Schauspieler bezieht Publikum direkt in den Denkprozess mit ein

Oft spricht der 14-Jährige in der Du-Form und bezieht das Publikum direkt in den Denkprozess ein. „Wenn bei uns Krieg wäre. Wohin würdest du gehen?“ Der junge Protagonist kann in einem kleinen Rucksack nur mit wenigen Habseligkeiten flüchten. Das rote Tagebuch ist ihm besonders wichtig. Hierin kann er Erinnerungen lesen wie sein Leben noch vor dem Krieg war. Schließlich kommt er in ein ägyptisches Flüchtlingslager, um mit seiner Familie ein neues Leben in der Fremde zu beginnen.

Sein Leben ist gerettet, aber er ist unglücklich. Ohne Aufenthaltsgenehmigung kann er nicht zur Schule gehen, schon gar nicht auf das Gymnasium, um später zu studieren. Die arabische Sprache wird er nur unzureichend lernen können und später keine Arbeit finden. „Du gewöhnst dich an die Armut. Und du gewöhnst dich an die extreme Hitze. Daran, als Mensch dritter Klasse betrachtet zu werden, gewöhnst du dich nie“, stellt er resignierend fest.

Es bleibt die Sehnsucht, nach dem Frieden wieder in die einstige Heimat zurückzukehren. Doch die bittere Erkenntnis: „Für die Deutschen, die während des Krieges im Land blieben, giltst du als Verräter“.

Die Nachbetrachtung des Theaterstücks hat Theaterpädagoge Robert Grzywotz (Theater Stendal) in kleine Rollenspiele verpackt und so erfahrbar gemacht, wie hart Vorurteile wirken, wenn man sie selbst erfährt.

Von Heinz-Werner Kemmling