Wolfsburg

Eine Mischung aus fiktiver und realer Welt hat am Dienstag das Publikum des Scharoun Theaters Wolfsburg in ihren Bann gezogen. Im Rahmen der Phaenomenale und als Deutschland-Premiere greifen Choreograf Pontus Lindberg und das Danish Dance Theatre Copenhagen im Programm „Centauer“ die Problematik mit Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz auf, die immer stärker in unser Leben eingreifen.

Eine für die Aufführung eigens entwickelte Künstliche Intelligenz bestimmt auf der Bühne den Ablauf der Tanzperformance. Der aus der Mythologie stammende Begriff „Centauer“ greift hier die Thematik auf, welche Veränderungen im menschlichen Verhalten und Denken durch Künstliche Intelligenz hervorgerufen werden. Mit den extra hierfür entwickelten Algorithmen bildet der Computer in jeder Aufführung stets neue Zusammenhänge, auf die sich das Tanzensemble einlassen muss.

Anzeige

Die Künstliche Intelligenz ist scheinbar sogar in der Lage, menschliche Gefühlsregungen zu erkennen

Mit bestechender Perfektion folgen die neun Tänzerinnen spontan den Anweisungen der authentisch klingenden künstlichen Stimme. Die Akteure folgen bereitwillig ohne Widerstand. Auf der rückwärtigen Leinwand sind in Planquadraten zeitweise die angeordneten Formationen sichtbar. Die Künstliche Intelligenz ist scheinbar sogar in der Lage, menschliche Gefühlsregungen zu erkennen und durch Anordnung geeigneter Maßnahmen emotional aufzufangen. Im Fall von Krankheit, Traurigkeit oder Erschöpfung wird sofort jemand benannt zu helfen.

Die Choreografie stellt vordergründig keine Fragen und gibt keine Antworten. Sie stellt lediglich plakativ mögliche Phänomene in der Beziehung von Mensch und Künstlicher Intelligenz dar. Und doch geht eine suggestive Wirkung von ihr aus. Genau darin liegt ihre Stärke. Das provoziert eine Nachdenklichkeit, der sich niemand entziehen kann. Bei den Besuchern ist die innere Betroffenheit förmlich zu spüren.

Keine noch so starke Künstliche Intelligenz kann Gefühle entwickeln

Auch in der verwendeten Musik spiegelt sich das Spannungsfeld der digitalisierten Produktion und der analogen Kompositionsweise wider. Ryoji Ikeda gibt Algorithmen vor, die der Computer zu neuen Sounds designt und das Gesamtkonzept der Künstlichen Intelligenz „stilgerecht“ erweitern. Demgegenüber: Schuberts Ständchen „Leise flehen meine Lieder“ drückt menschliche Sehnsucht aus, seine Musik aus dem Forellenquintett ist Symbol der Natur, Puccinis „La Boheme“ der Ausdruck tiefster Liebesbeziehung. Hier zeigt „Centauer“ ethische Grenzen auf: Keine noch so starke Künstliche Intelligenz kann Gefühle entwickeln oder gesellschaftlich gar ein Teil eines biologischen Netzwerkes mit Bewusstsein werden.

Wenn das Danish Dance Theatre Copenhagen mit „Centauer“ aufzeigen will, dass wir uns der Künstlichen Intelligenz nicht entziehen können, aber immer bewusst die Frage stellen, wie wir mit ihr zuverlässig und sicher umgehen können, dann ist das eindrucksvoll gelungen. Frenetischer Beifall unterstützt die Feststellung.

Von Heinz-Werner Kemmling