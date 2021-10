Wolfsburg

Das wechselvolle Leben einer jungen jüdischen Bühnenkünstlerin hat der österreichische Chansonnier und Kabarettist Georg Kreisler in seinem Musical „Heute Abend: Lola Blau“ eindrucksvoll dargestellt. Am Mittwoch konnten die Besucher des Scharoun Theaters Wolfsburg für rund zwei Stunden hautnah den bewegten Lebenslauf miterleben.

So, als wäre sie selbst die Sängerin, verkörpert Irina Ries lebensecht und grandios in jeder Hinsicht die Rolle als Lola Blau. Das Erleben des Publikums wird durch die intime Atmosphäre der Hinterbühne zusätzlich gesteigert. Nur die wichtigsten, symbolträchtigen Requisiten sind hier verteilt.

Ein Megafon simuliert Lautsprecherdurchsagen

Links steht ein Klavier, rechts ein Paravent, davor ein Holzkoffer, der eine stumme Hauptrolle spielt. Er wird zeitweise sogar zum Bett der Künstlerin. Die Klavierleuchte mit einem Trichterlampenschirm wird für die wichtigen Außenkontakte zum Telefon, an einer Radioattrappe lassen sich Durchsagen und Musik ausschalten, ein Megafon simuliert Lautsprecherdurchsagen.

Pianist Christian Keul ist nicht nur ein hervorragender Liedbegleiter, er schlüpft auch in verschiedene Sprechrollen. Er ist Nachrichten- und Bahnhofssprecher oder auch Postbote, der meistens schlechte Botschaften überbringt.

Lola ist unbekümmert und politisch wenig interessiert

Kreisler lässt Lola in Liedern und schauspielerischen Einlagen ihre schicksalhaften Situationen erzählen. Damit fordert er die Zuschauer zu innerer Beteiligung auf. Gleich am Anfang im „Telefonat“ mit Onkel Paul, der das Land in eine für ihn ungewisse Zukunft verlässt, wird deutlich, dass Lola die sich verändernde Lage nicht begreift. Sie ist politisch wenig interessiert.

Das allgegenwärtige Hakenkreuz nimmt sie nicht wahr. In jugendlicher Unbekümmertheit freut sie sich noch auf ihr erstes Engagement in Linz. Optimistisch klingt das Lied „Im Theater ist was los!“ Doch ihre Träume zerplatzen, auch die Schweiz muss sie verlassen in Richtung USA.

Irina Ries überrascht mit der Bandbreite ihrer Verwandlungskunst

Irina Ries überrascht immer wieder mit der Bandbreite ihrer Verwandlungs- und Darstellungskunst. Der Paravent ist Symbol der Verwandlung. In Sekundenschnelle verändert sie hinter der Wand ihr Kostüm und kommt mit neuen Charaktereigenschaften der Lola hervor. Auch das Hakenkreuz wird abgenommen und durch einen Rettungsring ersetzt, der die Schiffsüberfahrt anzeigt.

Während der Überfahrt singt sie bereits für die „Erste Klasse“, das Schicksal der jüdischen Mitemigranten berührt sie nur am Rande. In den USA wird sie zu einem großen Star. Sie singt jetzt auch auf Englisch: „Sex is a wonderful habit, sex is a sport for a beggar or king“. Ihre Depressionen versucht sie in Alkohol zu ertränken („Heut‘ werd‘ ich mich besaufen“).

Am Ende ist ihre Naivität verflogen

Sie sehnt sich immer wieder nach ihrem Geliebten Leo, mit dem sie nicht ein einziges Mal zusammenkommen kann. Nach Ende des Krieges erfährt sie in einem Telefonat vom ihm seine Entlassung aus einem Konzentrationslager. Ihr politisches Bewusstsein ist wach geworden. Sie kehrt zurück und ist entsetzt vom Anblick der Trümmer ihrer Heimatstadt.

Ihre Naivität ist verflogen. Damit schließt sich der Kreis. Sie wendet sich von der unkritischen Bühne ab und geht zum Kabarett. Das Lied „Im Theater ist nichts los!“ ist der Höhepunkt, in dem Irina Ries alle Register ihres Könnens ziehen kann.

Allerdings, und darin ist sich das Publikum einig, müsste der Satz lauten: „Im Theater ist wieder was los!“

Von Heinz-Werner Kemmling