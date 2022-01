Wolfsburg

Genau zum Holocaust-Gedenktag zeigte das Scharoun Theater am Donnerstagabend Gilla Cremers Stück „Die Kommandeuse“ über Ilse Koch. Die Frau des KZ-Kommandeurs wurde bekannt als „Hexe von Buchenwald“. Ihre kompromisslose Darbietung als Ilse Koch ließ einen fasziniert erschaudern.

Gilla Cremers Herangehensweise war nahezu perfide. Sie ließ sich ganz in die Rolle der Koch fallen, die sich selbst immer als zu Unrecht angeklagt sah. In ihrem eineinhalbstündigen Monolog an das Publikum ließ sie alle Stationen des Lebens der Hexe von Buchenwald Revue passieren, immer ausschließlich aus der Sicht der Protagonistin.

„Die Kommandeuse“: Das Psychogramm einer Frau mit sadistischen Neigungen

So entstand das Psychogramm einer Frau, die immer nach Höherem strebte, in einem Leben aus sexuellen Ausschweifungen und einer sadistischen Neigung. Es gibt viele Zeugenaussagen, die bestätigen, dass Ilse Koch gerne der Folterung von Lagerinsassen beigewohnt habe. Sie sei mit aufreizender Kleidung die Gefangenen des reinen Männerlagers besuchen gegangen und habe sie hinterher angezeigt wegen sexueller Anzüglichkeit.

Die wohl berühmteste Gräueltat konnte nie eindeutig bewiesen werden. Es heißt, Ilse Koch habe sich aus gegerbter Menschenhaut einen Lampenschirm und Bucheinbände machen lassen. Insgesamt 1500 Zeugenaussagen belegten für das Gericht aber ihre Verbrechen, was ihr eine lebenslange Haftstrafe einbrachte, die sie 1967 mit einem Suizid selbst beendete.

Ilse Koch hielt sich Gefangene als Haussklaven

Es war nicht die erste Verurteilung. Schon zu NS-Zeiten wurde ihr der Prozess gemacht als Mitwisserin an Mord und Veruntreuung von Geldern durch ihren Mann Karl Otto Koch. Die Kochs haben gern auf großem Fuß gelebt. Ilse Koch hielt sich Gefangene als Haussklaven. Aus Mangel an Beweisen musste sie freigesprochen werden.

Aber 1947 wurde sie von den Alliierten in einem Prozess als Kriegsverbrecherin zu lebenslanger Haft verurteilt. Es gilt als sicher, dass sie der Todesstrafe nur entgangen ist, weil sie während der Untersuchungshaft schwanger geworden ist. Da später die Beweisführung erfolgreich angezweifelt wurde, kam sie 1949 wieder auf freien Fuß.

Lebenslange Haftstrafe für die „Hexe von Buchenwald“

Kurz darauf wurde sie allerdings vor einem deutschen Gericht erneut Anklage erhoben. Daraus resultierte ihre lebenslange Haftstrafe. Ilse Koch bestritt in allen Verfahren alle Anklagepunkte. Sie sei doch nur die gute Familienmutter gewesen.

Gilla Cremer schuf aus diesen vielen Fakten ein rundum gelungenes Spiel über das Leben der Koch vom Eintritt in die NSDAP 1932 bis zu ihrem Tod 1967. Dieser Lebenslauf wirkt umso erschreckender, weil Cremer eben ganz aus der Perspektive der Hexe sieht, die sich selbst immer als unschuldig bezeichnet.

Damit muss man als Publikum auch erst einmal umgehen können, wenn das personifizierte Böse mit einer schrecklich schönen Maske präsentiert wird. Einzig Cremers großartiges Spiel zwischen Unschuld und psychischer Angefressenheit machte das irgendwie erträglich. Damit ist sie der Person Ilse Koch extrem nahe gekommen. Es war eine Gänsehaut-Vorstellung, die nach kurzem Durchatmen zu begeistertem Applaus führte.

Von Robert Stockamp