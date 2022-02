Wolfsburg

Stilechten Swing vor allem der 30er und 40er Jahre brachten „Die Zimtschnecken“ aus Hamburg am Dienstagabend im Wolfsburger Scharoun Theater auf die Bühne. Das Trio widmete sich vornehmlich dem Repertoire der legendären Andrew Sisters mit eigenen deutschen Texten, die genau wie das gesamte Programm von trockenem norddeutschem Humor geprägt war.

„Sing, Sing, Sing“ – mit dieser eingängigen Nummer eröffneten Sörin Bergmann, Anne Weber und Victoria Fleer den Abend und brachten damit gleich Stimmung in den Saal. Den Ton der legendären Andres Sisters trafen sie dabei von Anfang an perfekt. Mit den typischen engen Harmonien und der swingenden Interpretation versetzten sie das Publikum in vergangene Zeiten.

Scharoun Theater: Die Zimtschnecken sangen ein Hohelied auf Hamburg

Oben drauf kam eine ordentliche Portion Humor. Dabei ging es um das große Thema Liebe. Zart schmachtend sangen die drei dabei auch ein Hohelied auf ihr Hamburg, mit seinem schlechten Wetter, den Staus und unfreundlichen Leuten. Es war eine Hommage der ganz besonderen Art.

Ansonsten stand das Programm im Zeichen der freien und selbstbewussten Frau, die sich dann aber doch gern von einem attraktiven Mann in den Bann ziehen lässt. Das war humorig dargeboten und mit all den üblichen Klischees trotzdem nicht platt, sondern pfiffig und charmant.

Freie und selbstbewusste Frauen: Die Zimtschnecken. Quelle: Robert Stockamp

Das Programm haben die drei Frauen komplett selbst entwickelt. Anne Weber schrieb die deutschen Texte zu den Songs. Sörin Bergmann arrangierte die Stücke. Victoria Fleer entwickelte die Choreografien. So entstand aus Glenn Millers „In The Mood“ ein Lied über einen „Tunichgut“, der mal lieber auf Abstand bleiben sollte.

Die Zimtschnecken gingen während ihrer Show durchs Publikum

Aus „Don’t Sit Under The Appletree With Anyone Else Than Me“ wurde „Geh es mal sachte an“. Dabei gingen die Frauen selbst ziemlich ran. Victoria Fleer ging während der Show ins Publikum und baggerte die Männer an. Schließlich erwischte es einen Herrn namens Klaus, dem das Trio eine Version von „Cheek to Cheek“ widmete, in dem ein paar Dinge über Klaus eingebaut waren, die Fleer in dem kurzen Gespräch aus ihm herauskitzeln konnte.

Das Publikum angebaggert: Victoria Fleer im Flirt mit Klaus. Quelle: Robert Stockamp

Neben dem Andrew-Sisters-Repertoire waren aber auch noch andere Songs eingebaut ins Programm. Nat King Coles wunderbares „Smile“ wurde zu einem sehr charmanten „Spiel, denn so ist das Leben“. Richtig Power kam mit dem „It’s Raining Men“ der Weather Girls, was zu dem etwas zweifelhaften Kompliment „Es riecht nach Mann“ wurde und „I’m so Excited“ der Pointer Sisters. Auch diese Titel interpretierten die Sängerinnen in den gleichen Harmonien und gaben auch diesen Stücken einen Swing-Touch.

Die Zimtschnecken verstanden ihr Handwerk ausgesprochen gut und boten einen soliden Auftritt mit viel Pep und guter Laune, die sie im ganzen Saal verströmten. Das Publikum bedankte sich mit lang anhaltendem Applaus und bekam dafür auch die obligatorischen Zugaben.

Von Robert Stockamp