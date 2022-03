Wolfsburg

Wie in einem rückwärts laufenden Film gehen zwei Personen ebenfalls rückwärts neben dem jungen Publikum auf die Bühne. Hier beginnen sie auch das Gedicht vom Ende her vorzutragen: „Struwwelpeter garst’ger, jeder ein da ruft: Pfui! Haar sein nicht er ließ kämmen . . .“ Die Schülerinnen und Schüler erleben am Dienstag im Kulturzentrum eine äußerst gelungene Theateraufführung.

Kathrin Marder und Ossian Hain vom Theater „Grüne Soße“ lassen die Figuren und Geschichten um den „Struwwelpeter“ herum aus dem bekannten Buch neu und eigenwillig lebendig werden.

Arzt Hoffmann suchte ein Buch für seinen dreijährigen Sohn

Als im Dezember 1844 Heinrich Hoffmann nach einem Bilderbuch als Weihnachtsgeschenk für seinen dreijährigen Sohn Carl suchte, fand er nichts, was ihm für ein Kind dieses Alters passend erschien. Er fand „glänzend bemalte Bücher mit moralischen Vorschriften, mit denen es gar nichts anzufangen weiß“.

Ohne moralischen Zeigefinger: Aufführung des „Struwwelpeters“ des Theaters Grüne Soße. Quelle: Heinz-Werner Kemmling

So begann er selbst Geschichten mit Bildern zu schreiben. „Der Struwwelpeter“ gilt als eines der ersten erzählenden Kinderbücher, die Text und Bild, vor allem überspitzte Karikaturen, miteinander verknüpfen.

Hoffmann erzähllt von Kindern, die nicht brav sind

Hoffmann, selbst Arzt und Psychiater, erzählt von Kindern, die nicht brav sind, nicht auf ihre Eltern hören und grausames Unheil erleben. Bis heute sind die Geschichten vom „bitterbösen Friedrich“ oder vom zündelnden „Paulinchen“ Diskussionsstoff in der Pädagogik und Psychologie. Der Buchinhalt wurde in den 1970er Jahren sogar als „schwarze Pädagogik“ abgestempelt. Inzwischen jedoch werden die Geschichten neu bewertet.

Das wurde im Hallenbad überzeugend erlebbar. In einem einstündigen Spiel können Schülerinnen und Schüler mit fesselnder Spannung hinter die Geschichten blicken. Ohne moralischen Zeigefinger, den auch Hoffmann nicht hatte, übersetzen Kathrin Marder und Ossian Hain die Figuren mitreißend in unsere Zeit.

Das Verhalten der Kinder von damals wie heute ist gleich geblieben

Dabei ist das Verhalten der Kinder damals wie heute gleich geblieben: Welches Kind kippelt nicht gern am Tisch oder lutscht am Daumen oder geht als „Hanns Guck-in-die-Luft“ seines Wegs? Viele von Hoffmann geprägten Begriffe sind Bestandteil unserer Sprache geworden.

Zappel-Philipp wächst in einer defekten Familie auf: Stuhlkippeln bei Tisch wird auch heute noch moniert, aber was für ein Tyrann muss sein Vater gewesen sein, wenn selbst die Mutter nur stumm auf dem Tisch herumgucken darf? Hätte der Suppenkaspar einmal den Essenswunsch mit einer „doppelten Portion Pommes und Spaghettieis“ erfüllt bekommen, dann hätte er vielleicht auch die „gesunde Gemüsesuppe“ gegessen.

Am Ende wird in der Verfremdung der Geschichten statt Moral die Frage im Nachgespräch provoziert: „Wie kann Verhalten sich positiv verändern?“

Von Heinz-Werner Kemmling