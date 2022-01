Wolfsburg

Standing Ovation und Jubelrufe am Samstagnachmittag im ausverkauften Scharoun Theater: Caro Fortenbachers „Abba macht glücklich“ hielt voll und ganz, was der Titel versprach. Mit der unvergleichlichen Art des Musical-Stars, ihrer tollen Stimme und dreier hervorragender Begleitmusiker versprühte Fortenbacher von der ersten bis zur letzten Sekunde gute Laune.

Als charmante Diva führte die Fortenbacher durch das Programm. Sie sei eine „Musical-Domina“, erklärte sie. So gab es gelegentlich herrische Anweisungen mit ironischem Unterton an das Publikum und ganz oft an die Lichttechnik. Denn die Sängerin kommunizierte viel mit dem Publikum und wollte es gerne dabei sehen.

Theater Wolfsburg: Bei „Honey, Honey“ klatschte das Publikum begeistert mit

Für die Zuschauer war das ein großes Vergnügen, was aber natürlich nicht zuletzt an den Songs lag. Schon beim zweiten Titel „Honey, Honey“ klatschten alle begeistert mit. Begeisternd waren dabei nicht nur die Kompositionen von Benny Andersson und Björn Ulvaeus, sondern auch die speziellen Arrangements, die für dieses Programm geschaffen wurden.

Voller Einsatz: Caro Fortenbacher und ihre drei Begleitmusiker hatten das Publikum im Theater voll im Griff. Quelle: Britta Schulze

Intoniert wurden die Stücke mit Bass (Achim Rafain), Gitarre (Jürgen Scholz) und Cello (Ania Strass) in zum Teil völlig anderen Stil als die Vorlagen, nämlich „so, wie ich das gerne hätte“, wie Caro Fortenbacher betonte. Dabei hatten Scholz und Strass schon Erfahrung mit dem Material. Sie spielten auch schon im Musical „Mamma Mia“ mit, genauso wie Fortenbacher.

Das sei allerdings zeitlich so lange her, dass man nicht darüber reden solle, betonte die Darstellerin der Donna. 2002 bis 2007 spielte Fortenbacher in der deutschen Erstaufführung in dem Abba-Musical. Manchmal sei sie traurig dort hingegangen, erzählte sie, da in diese Zeit ihre Scheidung fiel. Aber anschließend sei sie aus dem Theater gegangen mit dem Gefühl: „Abba macht glücklich“.

Ausverkauftes Scharoun Theater am Samstag. Quelle: Britta Schulze

Dass dem so ist, stellte sie auch am Samstagnachmittag im Scharoun Theater unter Beweis. Interessant war das gesamte Arrangement. Bassist Rafain übernahm mit groovigen Sounds zum Teil den Part einer Lead-Gitarre, während Scholz dazu in feinster Lagerfeuerromatik Rhythmen auf der Akustikgitarre beisteuerte. Das Cello war meist zurückgenommen und übernahm nur gelegentlich die Musikführung, oft stark unterstützt vom Bass. Das ergab ein außergewöhnliches Klangbild und einen tollen Rhythmus, dem man sich kaum entziehen konnte.

Abba macht glücklich: Publikum erwies sich als sehr textsicher

Einige Stücke sang Caro Fortenbacher wie im Musical auf Deutsch. Das „Chiquitita“ wurde auf Spanisch vorgetragen. Den Titel „One of us“ sang sie gar auf Schwedisch. „Waterloo“ kam in fetzigem Latin-Jazz daher mit einer hüftschwingenden Sängerin. Das ganze Ensemble spielte mit sichtbar großer Freude. Das Publikum wurde gelegentlich aufgefordert, aufzustehen und mitzusingen.

Dabei erwies sich ein Teil als ziemlich textsicher, auch wenn man sich bei „I Have a Dream“ in einigen Passagen dann doch auf ein selbstsicheres „la la la“ einigte, was von der Sängerin begeistert mitgeschmettert wurde.

Von Robert Stockamp