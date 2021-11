Theater: Wie die Ringmasters mit ihrem „Barbershop-Gesang“ die Wolfsburger begeistern

Wolfsburg

Stürmische Begeisterung und stimmgewaltiger A-Capella-Gesang waren die Kennzeichen des Konzerts am Sonntag im Scharoun Theater Wolfsburg. Das schwedische Vokalquartett „Ringmasters“ trat unter dem Motto „It’s Showtime“ mit voller Energie und einer abwechslungsreichen Liedauswahl auf.

Die international gefragte Gruppe hat ihren eigenen, unverwechselbaren Stil entwickelt, der sich eng am „Barbershop-Gesang“ orientiert. Die Bezeichnung „Barber’s Music“ entstand bereits im 17. Jahrhundert, als Frisöre auf Kunden wartend zur Begleitung von einem Instrument Lieder sangen, in die auch andere Anwesende einstimmten. Daraus hat sich in den USA ein besonderer Gesangsstil entwickelt, der den Weg auf die Bühne fand. Hieraus hat sich ein fester Stilcharakter entwickelt.

Barbershop-Gesang ist präzise aufeinander abgestimmt

Heute ist der Barbershop-Gesang stets ein vierstimmiger A-Cappella-Gesang, der festgelegt ist mit den Stimmbezeichnungen: Tenor, Lead, Bariton und Bass. Der Lied singt die Melodie, die Begleitharmonik dazu verlangt kunstvollen Aufbau und setzt vielfältige Stimmtechniken voraus. Lautstärke und Vokalfärbung werden präzise aufeinander abgestimmt, sodass ein Klang entsteht, der reich an Obertönen ist und das Prädikat „Expanded Sound“ unter den Barbershoppern erfüllt.

Disney-Filmklassiker und Broadway-Musicals

Jakob Stenberg (Tenor), Rasmus Krigström (Lead), Emanuel Roll (Bariton) und Didier Linder (Bass) bringen alle Voraussetzungen mit und können aus dem Vollen schöpfen. Sie präsentieren ein breites Spektrum an Songs von Disney-Filmklassikern und Broadway-Musicals bis hin zu Simon&Garfunkel, den Beach Boys und Charly Chaplin.

Auf der Bühne des Wolfsburger Theaters: „Ringmasters“ aus Schweden. Quelle: Britta Schulze

Bereits das eröffnende „Be Our Gest“ (aus „Die Schöne und das Biest“) gibt einen Eindruck in die dynamische und klangliche Spannbreite des Ensembles. Die sich anschließenden Songs „I Get Around“ (Beach Boys) und „Baby Driver“ (Simon) zeigen virtuose Stimmverflechtungen. Die weit verbreitete Begleitung mit „Beat Boxing“ ist dem Barbershopstil fremd. Stattdessen werden Silben wie „bi-di-dim-dam“ oder „da-dit-da-da-dit“ klangvoll eingesetzt. Mitreißend ist die Präzision des harmonischen Zusammenklangs. Jeder Ton sitzt.

Jeder Song wird zu einem eigenen Kunsthandwerk

In ihrem charakteristischen Klangprofil wird jeder Song zu einem eigenen Kunstwerk. Im folkloristischen Block mit „Sverige (Stenhammar), I furuskogen Peterson-Berger) und Hej Dunkom (Svedbom)“ beeindruckt die gefühlvolle, nachdenkliche, aber auch die humorvoll, lebendige Klangschilderung der Natur.

So hören sich die Ringmasters an:

Es ist die enorme Bandbreite unterschiedlicher Stimmungen, die die vier Sänger präsentieren und die das Publikum begeistert mitgehen lässt. An Slapstick erinnert die „schallende“ Ohrfeige, die Didier Linder austeilt, als er zu einem Solo ansetzen will und Emanuel Roll sich „vordrängelt“. Überhaupt, die Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor fügt sich kongenial in die Gesangsleistung ein.

Die Beatles mit „All You Need Is Love“ haben sich die vier Sänger für den unumgänglichen Zugabenteil aufgehoben und das lebhafte Publikum zum Mitmachen einbezogen, um mit „Goodnight Sweetheart“ (Carter/Hudson) einen gefühlsbetonten Schlusspunkt zu setzen.

Von Heinz-Werner Kemmling