Wolfsburg

Die Bühne des Scharoun-Theaters hat sich am Sonntag mit Theke und funktions­tüchtigem Zapfhahn in einen echten Pub verwandelt, der auch den Zuschauerraum in die ausgelassene Stimmung einbezog. Wahllos werden ein­tre­ten­de Theaterbesucher zu einem Glas „free beer“ an die Tische und Bar­hocker einge­la­den. Bis d...