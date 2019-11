Westhagen

Dass Wolfsburg für Automarder ein Eldorado ist, ist bekannt: Aktuell haben es Ganoven aber offenbar gezielt auf hochwertige Felgen abgesehen. Ein weiterer Fall von Räderdiebstahl ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Westhagen. Die Polizei ermittelt.

Räderdienstahl: Golf parkte in einer Garage

Der Tatort befand sich in einer Parkgarage im Stralsunder Ring. Dort parkte ein weißer Golf GTI. Der Besitzer stellte den Wagen am Freitag gegen 19 Uhr ab. Als er am nächsten Vormittag gegen 12 Uhr in sein Auto steigen wollte, musste er feststellen, dass Unbekannte alle Räder samt der Felgen abgebaut hatten.

Zuletzt verhinderte eine Anwohnerin am Hageberg einen Diebstahl

Die Fälle der Räderdiebstähle in Wolfsburg häufen sich, zuletzt schlugen die Ganoven im Adlerring in Vorsfelde zu. Vor einer Woche verhinderte dann offenbar eine Anwohnerinnen am Hageberg-West in der Mönchengladbacher Straße weitere Räderdiebstähle, als sie kurz nach Mitternacht ihren Wagen parkte. Sie entdeckte bereits gelöste Radmuttern an einem anderen Wagen und alarmierte die Polizei. Diese fand in der Nähe Steine, die vermutlich zum Aufbocken des Wagens verwendet werden sollten.

Hinweise zum aktuellen Fall nimmt die Polizei unter Tel. 05361 – 46460 entgegen.

Von der Redaktion