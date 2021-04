Wolfsburg

Neuzugang im Erdgeschoss der Wolfsburger City-Galerie: Am Dienstag nach Ostern eröffnet dort auf der früheren Ladenfläche des Modegeschäfts Colosseum ein Testzentrum für kostenlose Corona-Schnelltests. Geschäftsführer ist Fitnessstudio-Betreiber Christian Haertle, der bereits in einem seiner Hygia-Studios in Braunschweig ein Testzentrum betreibt. Der Betrieb im neuen Testzentrum soll am 6. April um 10 Uhr starten.

Öffnungszeiten können im Bedarfsfall erweitert werden

Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, das könne aber bei Bedarf noch ausgeweitet werden, erklärte Haertle. Termine können auf www.coronaschnelltest-wob.de oder unter Tel. 0172 53 80 560 gebucht werden. Im Einbahnstraßen-System erfolgt zunächst die Anmeldung, dann wird in den Testkabinen im früheren Umkleidebereich ein Abstrich in Nase und Rachen entnommen. Das Ergebnis soll innerhalb von 15 bis 20 Minuten vorliegen. In der Zwischenzeit wird mit jeweils zwei Meter Sicherheitsabstand im Wartebereich Platz genommen. Das Ergebnis wird zunächst auf Papier bescheinigt, soll spätestens ab Mitte April aber auch über die Smartphone-App Pass go bereitgestellt werden können.

Die ersten Folien sind schon angebracht: In der City-Galerie in Wolfsburg eröffnet am 6. April ein Corona-Testzentrum. Quelle: Christian Opel

Mitarbeiter werden von VfL-Hygienebeauftragtem geschult

Die Tests übernehmen neben medizinischem Fachpersonal auch Mitarbeitende der Fitnessstudios. Diese werden vom Hygienebeauftragten des VfL-Wolfsburg, Dr. Günter Pfeiler, zu „geschultem Bedienpersonal“ weitergebildet und erhalten dafür ein Zertifikat. Anschließend muss noch das Gesundheitsamt grünes Licht geben, dann folgt ein Tag Hospitanz im laufenden Testbetrieb. „Das Hospitieren ist kein Muss, sondern unser Anspruch an Qualität, ein möglichst genaues Testergebnis zu erzielen“, betont Haertle.

Nicht medizinisch-notwendige PCR-Tests werden für 79 Euro angeboten. Das Ergebnis soll binnen 24 Stunden vorliegen. Der Wunsch sei, auch positive Antigen-Schnelltests mit einem PCR-Tests im Testzentrum kostenlos verifizieren zu können, so Haertle. Bislang sei dies aus abrechnungstechnischen Gründen noch nicht möglich.

City-Galerie-Manager hofft auf baldige Rückkehr zur Normalität

Center-Manager Marvin Schaber freut sich über den Neuzugang. Viele Geschäfte in der City-Galerie seien wegen verschärfter Corona-Regelungen derzeit geschlossen. Dabei sei das Infektionsrisiko beim Einkaufen im Handel dank umfangreicher Hygienekonzepte nachweislich gering, betont Schaber. Er hofft, dass der Ausbau der Testkapazitäten zu einer Rückkehr zur Normalität beiträgt und Geschäfte bald wieder öffnen dürfen.

Von Christian Opel