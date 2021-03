Wolfsburg

Ab 8. März sollen sukzessive wieder alle Schüler in den Präsenzunterricht im Wechselmodell zurückkehren. Besonders in Schulen ohne moderne Lüftungsanlagen heißt für Schüler und Lehrer dann wegen Corona die Devise: Fenster auf und Stoßlüften. Ein Testlauf der Stadt in Zusammenarbeit mit der Ostfalia-Hochschule soll klären, wie gut Luftfilter gegen Coronaviren im Klassenzimmer helfen. Die FDP hatte den Einsatz der Geräte beantragt. Mit Ergebnissen hält sich die Stadt noch bedeckt.

Ein Corona-Verdachtsfall führte zu Verzögerungen bei den Tests

„Die Tests laufen aktuell noch, da sie durch einen Coronaverdacht unterbrochen worden sind“, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Die Tests sollten in der ersten Märzwoche fortgesetzt werden und die Ergebnisse zunächst „in den gemeinsamen Routinen mit den Schulleitungen und Kita-Trägern“ vorgestellt werden. Im Anschluss werde die Stadt öffentlich über die Erkenntnisse der Untersuchungen informieren.

Prinzipiell wirken die Geräte gegen Viren, wie Hochbauamtsleiter Christian Brinsa bei der letzten Sitzung des Bauausschusses erläuterte. Die Viren können entweder durch Filter abgefangen oder durch UV-Licht oder elektrostatische Aufladung abgetötet werden. Brinsa betonte, solche Geräte könnten die Lüftungsstrategie nur ergänzen, jedoch nicht ersetzen. Am effektivsten sei immer noch der Luftaustausch durch die Fensterlüftung.

Viel Luftdurchsatz erzeugt auch viel Lärm im Unterricht

Luftreiniger dagegen brauchen eine Weile, bis sie die gesamte Luft eines Raumes umgewälzt haben. An welcher Stelle wie viele Geräte aufgestellt werden müssen, um nicht nur in einer Ecke des Raumes die Luft zu filtern, sollte das Experiment klären. Für den Testlauf sollte ein mit Dummys ausgestattetes Klassenzimmer mit Nebel gefüllt werden, um die Luftbewegung sichtbar zu machen.

Wichtig für den Einsatz während des Unterrichts ist auch der Lärmfaktor der Geräte. Je höher der Luftdurchsatz, desto lauter arbeiten die Anlagen in der Regel. Und darin liegt offensichtlich ein Problem, wie Mitte Februar in einer Sitzung des Stadtelternrates berichtet wurde: „Erste Erkenntnis ist, dass ein Lüftertyp für Unterrichtsräume durch zu hohe Geräuschentwicklung ungeeignet ist“, heißt es im Protokoll.

Von Christian Opel