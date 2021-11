Termine für die Ortsteile: Dann holt die WAS in Wolfsburg Laub ab

Wolfsburg

Die Tage für die Laubhaufen im Garten sind gezählt: Im November und Dezember stehen Sammelfahrzeuge der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) in einigen Stadt- und Ortsteilen an festgelegten Standorten bereit, um Laub anzunehmen. Insgesamt gibt es vier Termine.

Das kommen die Sammelfahrzeuge in die Stadt- und Ortsteile:

Nordsteimke: Mehrzweckhalle, Freitag, 19 November, von 11 bis 12.30 Uhr

Barnstorf: Feuerwehr (Alter Bierweg), Freitag, 19. November, von 13 bis 14.30 Uhr

Hehlingen: Mehrzweckhalle, Freitag, 19. November, von 11 bis 12.30 Uhr

Neindorf: Feuerwehr (Am Schmiedeberg) und Kirche, Freitag, 19. November, von 13 bis 14.30 Uhr

Heiligendorf: Mehrzweckhalle, Freitag, 19. November, von 11 bis 12.30 Uhr

Hattorf: Mehrzweckhalle, Freitag, 19. November, von 13 bis 14.30 Uhr

Neuhaus: Feuerwehr (Burgallee 28), Freitag, 26. November, von 11 bis 12.30 Uhr

Reislingen: Feuerwehr (Zum Wiesengarten), Freitag, 26. November, von 13 bis 14.30 Uhr

Vorsfelde: Drömlingstadion, Freitag, 26. November, von 11 bis 12.30 Uhr

Vorsfelde: Schützenplatz, Freitag, 26. November, von 13 bis 14.30 Uhr

Velstove: An der Masch (Festplatz), Freitag, 26. November, von 11 bis 12.30 Uhr

Kreuzheide: Eintrachtstadion (Werderstraße), Freitag, 26. November, von 13 bis 14.30 Uhr

Fallersleben: Schützenplatz, Freitag, 3. Dezember, von 11 bis 12.30 Uhr

Sülfeld: Schützenplatz (Am Kalkberg), Freitag, 3. Dezember, von 13 bis 14.30 Uhr

Ehmen: Sportplatz, Freitag, 3. Dezember, von 11 bis 12.30 Uhr

Mörse: Parkplatzweg (Herzbergweg), Freitag, 3. Dezember, von 13 bis 14.30 Uhr

Steimker Berg: Marktplatz, Freitag, 3. Dezember, von 11 bis 12.30 Uhr

Detmerode: Wendehammer (Theodor- Heuss Straße, Freizeitheim), Freitag, 3. Dezember, von 13 bis 14.30 Uhr

Brackstedt: Festplatz (Am Hagen), Freitag, 10. Dezember, von 11 bis 12.30 Uhr

Warmenau: Festplatz, Freitag, 10. Dezember, von 13 bis 14.30 Uhr

Kästorf: Maschweg (Standort Papiercontainer), Freitag, 10. Dezember, von 11 bis 12.30 Uhr

Sandkamp: Hallenbad, Freitag, 10. Dezember, von 13 bis 14.30 Uhr

Wendschott: Feuerwehr, Freitag, 10. Dezember, von 11 bis 12.30 Uhr

Wichtig zu wissen: Die Abgabe ist auf maximal zehn Laubsäcke begrenzt. Die Sammelsäcke sind nach Anweisung vor Ort in das Sammelfahrzeug zu entleeren. Bürgerinnen und Bürger müssen ihre leeren Säcke wieder mitnehmen. Außerdem nehmen die Fahrzeuge nur Laubabfälle an, keinen Baum- und Strauchschnitt, keine Pflanzreste, Rasenschnitt, Wurzeln oder Ähnliches.

Wer mehr Laub hat, kann das als privater Anlieferer noch bis Samstag, 4. Dezember, ohne Gebühren im Entsorgungszentrum Wolfsburg (Weyhäuser Weg 3) zu den regulären Öffnungszeiten abgeben. Die kostenlose Annahme erfolgt bei Anlieferung über die Hauptwaage. Auf dem benachbarten Grün- und Strauchschnitt-Annahmeplatz ist die Entsorgung immer gebührenpflichtig.

Weitere Infos unter www.was-wolfsburg.de

Von der Redaktion