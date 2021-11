Wolfsburg

Die Corona-Inzidenz steigt stetig, die Zahl der Impfdurchbrüche auch. Eine Auffrischungsimpfung soll nun helfen, die vierte Pandemiewelle zu brechen. Das stellt derzeit vor allem niedergelassene Ärzte vor eine große Herausforderung, denn viele Patienten kommen in die Praxen mit einem zeitnahen Terminwunsch. Seitens der Ständigen Impfkommission (Stiko) wird die Auffrischungsimpfung offiziell seit rund drei Wochen für medizinisches Fachpersonal, Menschen über 70 Jahren und ernsthaft Vorerkrankte empfohlen.

Nachfrage nach Auffrischungsimpfung wird steigen

„Die niedersächsischen Ärzte werden gebeten, sich bei der dritten Impfung an den Stiko-Empfehlungen zu orientieren“, sagt Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). Wissenschaftliche Grundlagen hätten für die KVN höhere Priorität als politische Aussagen. Haffke weist darauf hin, dass es bislang noch nicht allzu viele Personen mit einer entsprechenden Impfberechtigung – und abgelaufener Sechs-Monats-Frist nach der Zweitimpfung – gebe. „Es handelt sich ja um die Menschen, die im Frühjahr geimpft wurden, als der Impfstoff noch knapp war.“ In Niedersachsen hätten rund 140.000 Bürger über 70 Jahre theoretisch ein Anrecht, rund 20.000 von ihnen seien noch nicht dreifach geimpft.

„Eine große Nachfragewelle steht noch bevor, wenn die Menschen das Vakzin beanspruchen, die in den Sommermonaten geimpft wurden, als genügend Impfstoff zur Verfügung stand.“ Die Ärzteschaft bereite sich daher auf diesen besonderen Andrang, der sicher bis weit in den Januar anhalten werde, vor, sagt der KVN-Sprecher.

Lieferung dauert zwei Wochen

„In der Regel werden die allermeisten Termine zur Auffrischungsimpfung zeitnah vergeben“, sagt Tim Schäfer, Sprecher des Hausärzteverbandes. Wichtig sei zu beachten, dass zwischen Terminanfrage und tatsächlicher Impfung allein wegen der Lieferdauer des Impfstoffs gut zwei Wochen liegen können. „Das ist allerdings kein Grund zur Panik. Ist der Abstand zum zweiten Corona-Piks auf mindestens sechs Monate angewachsen, verschwindet der Impfschutz nicht von heute auf morgen.“

Einige Senioren hatten beklagt, bei ihren Ärzten erst im kommenden Jahr einen Termin für die Auffrischungsimpfung zu erhalten. „Eine außergewöhnlich lange Wartezeit von mehr als zwei Monaten dürfte die absolute Ausnahme sein“, so Schäfer. Auch der KVN-Sprecher geht von Einzelfällen aus. „Wir haben keine große Sorge, dass der niedergelassene Bereich die dritte Impfung nicht leisten könnte.“ Innerhalb von zwei bis drei Wochen sollten die berechtigten Bürger einen Termin erhalten. Ein großes Problem für die Praxen sei allerdings jetzt der Ansturm vieler Patienten ohne Impfberechtigung nach Stiko-Empfehlung. „Erwartung und Anspruch sind sehr hoch, wenn die Politik etwas ankündigt“, so der Sprecher.

Impfschutz erlischt nicht auf Knopfdruck

Mediziner weisen darauf hin, dass ein Impfschutz nicht per Knopfdruck erlischt. Die Immunität nehme sukzessive ab bei bestimmten Personengruppen, einen Stichtag für eine Auffrischung gebe es daher eher nicht, betont Haffke. In etlichen Praxen gibt es auch bereits Onlinetermine für eine Drittimpfung – und zwar bis weit in den Dezember hinein. Die Patienten können also planen. „Wir sind in der Lage, genügend Vakzin zu bestellen für alle, die derzeit einen Anspruch haben“, so Schäfer. Es gebe seit Anfang der Woche eine Lawine an Anfragen. „Ärztinnen und Ärzte bestellen den benötigen Impfstoff bei den Apotheken.“ Anders als bei anderen Medikamenten betrage der Zeitraum zwischen Bestellung und Auslieferung des Corona-Impfstoffs allerdings zwei Wochen und mehr. Diese Frist gebe es sonst nirgends. „Der Hausärzteverband Niedersachsen wünscht sich vor diesem Hintergrund, dass die Auslieferung an die Praxen flexibel und am Folgetag erfolgt. So kann schneller auf einen erhöhten Bedarf reagiert werden“, meint Schäfer.

Für die Drittimpfungen in Pflege- und Seniorenheimen sind entweder per Vertrag Hausarztpraxen oder die mobilen Impfteams zuständig.

Von Susanna Bauch