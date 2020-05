Wolfsburg

Zwei 19-Jährige sind auf der K 46 bei Kreuzheide mit ihrem Audi von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Der Fahrer aus Vorsfelde fuhr in der Nacht zu Freitag gegen 1 Uhr von Kästorf in Richtung Brackstedt. Dabei sei er zu schnell unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen.

Vorsfelder will Reh ausweichen

Am Ende einer Linkskurve in Höhe Kreuzheide überquerte ein Reh die Fahrbahn. Der 19-Jährige versuchte auszuweichen, dabei kam sein Audi A5 auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Nach Angaben eines dahinter fahrenden Zeugen kam der Wagen nach rechts von der Straße ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum.

Zahl der Wildunfälle auf 282 gestiegen Die Zahl der bei der Polizei gemeldeten Wildunfälle ist 2019 auf 282 gestiegen (2018: 253). Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. 202 Zusammenstößen mit Rehwild standen 44 Unfällen mit Schwarzwild gegenüber. Schwerpunkte der Wildunfälle waren die K 31 zwischen Velstove und Brackstedt (25 Unfälle), die K 28 bei Fallersleben nördlich der Mittellandkanalbrücke (25), die K 114 zwischen FE und Ilkerbruch (17) und seit dem vergangenen Jahr auch die B 188 zwischen Vorsfelde und Oebisfelde (11).

Berufsfeuerwehr befreit den Fahrer

Das Auto wurde dabei so deformiert, dass die Berufsfeuerwehr den Fahrer mittels hydraulischer Rettungswerkzeuge aus dem Fahrzeug befreien musste. Der 19-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin kamen schwer verletzt ins Klinikum.

Schaden beträgt 160 000 Euro

Die Straße wurde für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 160 000 Euro. Laut der Ermittler war der Tacho des Audis bei Tempo 190 stehengeblieben.

