Die Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge Wolfsburg feierten jetzt ihr Sommerfest – wegen Corona anders als üblich. „Leider konnten wir es nicht wie gewohnt mit einem gemütlichen Beisammensein, einem Mitbringbuffet und einer Andacht feiern“, bedauert Leiterin Petra Kretschmer. „Wir haben das Beste aus der Situation gemacht und anders gefeiert.“

Petra Kretschmer bedankte sich für das Engagement aller Ehrenamtlichen am Telefon, in der Mail- und Chatberatung. „Gemeinsam haben wir auch die Herausforderungen der Corona-Zeit und der seelischen Not vieler Menschen in der Lockdown-Zeit bewältigt.“ Während der Feier mit Gottesdienst erhielten zwei Ehrenamtliche, die noch neu im Team am Telefon sind, den Segen für ihren Dienst zugesprochen bekommen. Sechs Telefonseelsorgerinnen erhielten ihre Zertifikate nach drei Jahren im Telefondienst, eine Ehrenamtliche wurde für die meiste Anzahl an geleisteten Wochenenddiensten ausgezeichnet.

Telefonseelsorge Wolfsburg : Es gab Beifall für langjährige Dienste

Auch für langjährige Dienste gab es viel Beifall. Drei Ehrenamtliche sind seit fünf Jahren aktiv, eine seit zehn Jahren, zwei seit 15 Jahren und ein Ehrenamtlicher bringt es auf 30 Jahre Dienst am Telefon. Die Verwaltungsmitarbeiterin Heidi Krull wurde für 20 Jahre Tätigkeit geehrt, ihre Kollegin Dagmar Schaumburg erhielt das Zertifikat für Online-Beratung nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Onlineberatung.

Auch Oberbürgermeister Klaus Mohrs nahm an dem Sommerfest teil. In seiner Rede hob er das hohe bürgerschaftliche Engagement der Mitarbeitenden hervor und bedankte sie für den vielfältigen Einsatz. „Wir brauchen Menschen wie Sie in Wolfsburg. Ich komme gerne als Vertreter der Stadt, um Ihnen unsere Wertschätzung auszudrücken“, so Mohrs.

Ehrenamtliche gesucht: Wer will sich in der Telefonseelsorge Wolfsburg engagieren?

Es werden weiter Ehrenamtliche für die Telefonseelsorge gesucht: Am 1. August findet ein Kennenlernsamstag statt, die Ausbildung beginnt am 1. September jeweils dienstags von 18.30 bis 21.30 Uhr. Interessenten können sich melden unter Tel. 05361-398720 oder telefonseelsorge.wolfsburg@evlka.de

