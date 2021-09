Telefonseelsorge Wolfsburg: Petra Kretschmer geht in den Ruhestand

Wolfsburg

Die Leiterin der Telefonseelsorge des Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen, Petra Kretschmer, geht nach zehn Jahren in den Ruhestand. Jetzt fand eine kleine Feier für die 64-Jährige statt. „Einsamkeit, Leiden, Zukunftssorgen und oft auch das Thema Suizid begegnen mir und den Ehrenamtlichen in der Telefonseelsorge“, sagte die Theologin.

Das Team der Telefonseelsorge in Wolfsburg registrierte im Jahr 2020 11 240 Anrufe, rein rechnerisch sind das 31 Anrufe täglich. „Und täglich heißt: 365 Tage im Jahr – Tag und Nacht“, so Kretschmer. Menschen, die bei der Telefonseelsorge anrufen, seien die Experten ihrer Lebenssituation, nicht die Beratenden. „Als Seelsorger entwickeln wir gemeinsam mit den Hilfesuchenden in ihrer seelischen Not neue Wege zu der von ihnen selbst angestrebten Lösung und schauen gemeinsam, ob und wie diese Wege realistischerweise im Alltag umgesetzt werden können.“

Es geht um Ängste und Sorgen: Im Jahr 2020 gingen bei der Telefonseelsorge Wolfsburg 11.240 Anrufe ein. Quelle: Hofmeister

Seelsorge am Telefon ist nach wie vor wichtig, die Kommunikation in der Mail- und Chatseelsorge gewinne allerdings zunehmend an Bedeutung. Aber: Online-Beratung funktioniere anders. „Das erfordert neue, zusätzliche Kompetenzen für die Aus- und Weiterbildung und auch für die SupervisorInnen.“ Deshalb werde sie – Ruhestand hin oder her – ab November eine Ausbildung für Interessierte anbieten.

Klaus Mohrs: „Telefonseelsorge ist eine der ganz wichtigen sozialen Einrichtungen unserer Stadt“

Die Bedeutung der Wolfsburger Telefonseelsorge wird nicht nur von den Hilfesuchenden anerkannt und wertgeschätzt. „Die Telefonseelsorge ist eine der ganz wichtigen sozialen Einrichtungen unserer Stadt, die unschätzbare Dienste für die Menschen leistet. Rund ein Jahrzehnt hat Frau Kretschmer diese Einrichtung mit viel Herzblut geleitet und geprägt“, sagte der Wolfsburger Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

Auch der stellvertretende Superintendent des Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen, Pastor Wolfram Bach, bedankte sich. „Die Telefonseelsorge in Wolfsburg ist gut aufgestellt. Das ist zu einem großen Teil der beharrlichen Arbeit von Petra Kretschmer zu verdanken.“

Von der Redaktion