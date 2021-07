Wolfsburg

Als bei einer ­70-jährigen Wolfsburgerin das Telefon klingelt und sich eine Frau meldet, wähnt die Rentnerin eine Verwandte in der Leitung. Tatsächlich handelte es sich um eine Ganovin, die mit einer fiesen Masche 30 000 Euro abkassieren wollte. Doch als die Telefonbetrügerin zwischendurch auflegt, sorgte ein Zufall für einen glücklichen Ausgang.

Als die Betrügerin auflegt, ruft die Schwester der Frau an

Zur Kaffeezeit klingelte am Donnerstag bei der 70-Jährigen das Telefon. Eine Frau meldete sich und bat um 30 000 Euro, da sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sonst ins Gefängnis müsse. Die Seniorin meinte, die Stimme einer Verwandten erkannt zu haben. Sie entgegnete, dass sie so viel Geld nicht zu Hause habe.

Die Anruferin forderte, sofort alles ihr zur Verfügung stehende Geld von der Bank abzuholen. Sie kündigte an, sich in Kürze wieder melden zu wollen, und legte auf. Zum Glück: Denn nur wenige Sekunden später wurde die Rentnerin von ihrer Schwester angerufen. Als sie ihrer echten Verwandten von dem Telefonat erzählte, wurde der Betrugsversuch sofort entlarvt. Die 70-Jährige verständigte die Polizei.

Die Betrüger lassen ihren Opfern keine Zeit zum Nachdenken

Durch den Anruf der Schwester flog der Schwindel in diesem Fall auf. Nicht immer geht es so glimpflich aus. In vielen Fällen halten die Ganoven ihre Opfer fortwährend in der Leitung, um sie nicht zum Nachdenken kommen zu lassen und zu verhindern, dass sie Kontakt mit Verwandten oder der Polizei aufnehmen. Die gute Nachricht: Immer öfter schöpfen die Angerufenen Verdacht und drehen den Spieß auch mal um: So ging eine 83-Jährige bei einem Schockanruf zum Schein auf die Forderung ein und alarmierte zeitgleich die Polizei.

„In den letzten Tagen kommt es wieder vermehrt zu Anrufen, in denen älteren Menschen unterschiedliche Notlagen geschildert werden“, warnt Wolfsburgs Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. In den meisten Fällen sollen die Angerufenen eine hohe Kaution bezahlen, um einen Verwandten vor dem Gefängnis oder dem Tod zu bewähren. „Dabei wird so hoher Druck ausgeübt, dass die Angerufenen keinen klaren Gedanken fassen können und den Anweisungen Folge leisten“, erklärt aus dem Bruch.

Ein Anruf bei den Angehörigen klärt die Sache

Trotz der emotionalen Situation sollten die Menschen Ruhe bewahren, rät Kriminalhauptkommissar Mario Dedolf, Präventionsbeauftragter der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt. Die Betroffenen sollten auflegen und sich immer zunächst bei ihren Angehörigen rückversichern. Die Polizei selbst rufe niemals Personen an und fordere die Aushändigung einer Kaution. Im Zweifelsfall sollte immer die Polizei angerufen werden.

Von der Redaktion