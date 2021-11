Wolfsburg

Wachsame Senioren ließen sich nicht übers Ohr hauen, als am Mittwochnachmittag skrupellose Telefonbetrüger mit unterschiedlichen Maschen versuchten, an ihr Erspartes zu kommen.

Fall Nummer 1: 81-Jährige legte einfach auf

Zunächst erhielt eine 81-Jährige einen Anruf ihres angeblichen Enkels, der vorgab einen Unfall verursacht zu haben und nun 27 000 Euro benötige, um seinen Führerschein nicht zu verlieren. Als der Anrufer ihr anbot, sie zur Bank zu begleiten, legte die resolute Rentnerin gleich auf.

Fall Nummer 2: Senior nahm enttäuschte Stimmen wahr

Einige Zeit später erhielt ein 81-jähriger Wolfsburger einen Anruf einer Frau, die sich als Tochter ausgab. Diese gab weinend an, eine schwangere Frau überfahren zu haben und nun Geld für eine Kaution zu benötigen. Die vermeintliche Tochter erkundigte sich nach dem vorhandenen Bargeld des Seniors. Dieser nannte einen sehr geringen Betrag, woraufhin er im Hintergrund enttäuschte Stimmen am Telefon wahrnahm. Das Gespräch wurde beendet.

Fall Nummer 3: 84-Jährige rief die „echte“ Enkelin an

In einem weiteren Betrugsversuch, rief eine unbekannte Frau bei einem 84-Jährigen an. Sie gab sich als seine Enkelin aus, die dringend Geld bräuchte, um ihrer Mutter ein schönes Geschenk zu kaufen. Sie fragte nach vorhandenem Bargeld. Der Senior rief geistesgegenwärtig seine echte Enkelin an, die den Schwindel entlarven konnte.

Die Polizei appelliert weiterhin, bei Anrufen, insbesondere bei denen es um Geld geht, besonders vorsichtig zu sein. Die Polizei warnt zudem: Die Betrüger sind sprachlich sehr geschickt und manipulieren ihre Opfer.

Von der Redaktion