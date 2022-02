Wolfsburg

Die im Dezember von Bundestag und Bundesrat beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht legt fest, dass Beschäftigte in Pflegeheimen und Kliniken bis 15. März Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorlegen müssen – oder ein Attest, nicht geimpft werden zu können. Andernfalls ist das Gesundheitsamt Wolfsburg am Zug. Welche Vorschriften gibt es?

Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen gilt ab dem 16. März. Laut der Stadt Wolfsburg müssen ab diesem Tag die Leitungen der Einrichtungen innerhalb von 14 Tagen alle Mitarbeitenden ohne gültigen Immunitätsnachweis an das Gesundheitsamt melden. Für die Zuständigkeit des Gesundheitsamts ist der Sitz der Einrichtung oder des Unternehmens entscheidend.

Betroffen sind auch ehrenamtliche Beschäftigte

Der Begriff des Mitarbeitenden oder Tätigen in der Einrichtung ist dabei weit gefasst. Gemeint sind beispielsweise auch Ehrenamtliche, die regelmäßig aktiv sind. Für Besucherinnen und Besucher wie auch die Bewohnerschaft gilt das Gesetz nicht.

Wer der Meldepflicht unterliegt

Folgende Personengruppen unterliegen der Meldepflicht: Beschäftigte und externe Dienstleistende sowie regelmäßig ehrenamtlich Tätige, die in Einrichtungen oder bei Einrichtungsträgern, in Praxen oder in Unternehmen tätig sind, in oder durch die hochbetagte, pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderung oder Personen mit akuten oder chronischen Grundkrankheiten (sogenannte vulnerable Personen) behandelt, gepflegt, betreut oder untergebracht werden.

Meldung beim Gesundheitsamt über digitales Portal

Ab 16. März sollen die Einrichtungen melden, ob und wie viele Mitarbeitende ohne den gesetzlich vorgeschriebenen Status beschäftigt sind. „Für die Entgegennahme der Meldung ist dann ausschließlich ein digitales Portal vorgesehen. Das Gesundheitsamt informiert zur Zeit die ihm bekannten betroffenen Einrichtungen und Unternehmen“, erläutert die Stadt Wolfsburg.

Mögliche arbeitsrechtliche Rechtsfolgen sind abhängig von der Entscheidung des Gesundheitsamtes. Bis das Gesundheitsamt über den Fall entschieden hat und gegebenenfalls ein Betretungsverbot beziehungsweise Tätigkeitsverbot ausgesprochen hat, ist eine Weiterbeschäftigung der betroffenen Person möglich, heißt es seitens des Bundesgesundheitsministeriums.

Fragen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht können ab sofort per E-Mail an 20a@stadt.wolfsburg.de gestellt werden. Weitere Infos stellt das Bundesgesundheitsministerium zur Verfügung.

