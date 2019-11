Wolfsburg

Im Stadtteil Teichgartenbreite, Schulenburgallee, hat sich am frühen Sonntagmorgen das Hinterrad eines Autos gelöst und ist in eine Bushaltestelle gerollt. Zum Glück sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Unfall am Sonntag entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Auto geriet in Schieflage

Den Ermittlungen nach bemerkte der 45 Jahre alte Fahrer eines Chrysler beim Abbiegen plötzlich, wie sein Auto in Schieflage geriet. Gleichzeitig überholte das rechte Hinterrad den Wagen. Das Rad sei dann in die Haltestelle gerollt und habe einen Teil der Verglasung beschädigt, hieß es weiter. Vermutlich hätten sich zuvor Radschrauben gelockert, so dass die Bolzen in der Kurve abbrachen.

