Beschädigte Autoscheiben und Löcher in Hauswänden: In der Teichbreite hat ein Unbekannter Täter mit Stahlkugeln umher geschossen – solche Aktionen können sprichwörtlich ins Auge gehen.

Die Taten ereigneten sich bereits im September. Die Polizei ermittelte zunächst im direkten Umfeld der Taten und hofft nun auf weitere Hinweise: So fiel einem 60-jährigen Wolfsburger am 9. September eine Delle am Dach seines Seats auf, den er auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt hatte. Neben seinem Auto stand ein Touran mit beschädigter Frontscheibe. Dann entdeckte der Mann zwischen den Autos eine Stahlkugel. Es war kein Einzelfall.

Auch ein Haus wurde unter Beschuss genommen

„Wenig später erstattete der Besitzer eines Fords Strafanzeige bei der Polizei“, so Sprecherin Melanie aus dem Bruch. Auch sein Fahrzeug, dass einige Meter weiter geparkt war, wurde durch eine Stahlkugel am Dach beschädigt.

Einige Tage später erstattete der Hauswart eines Mehrfamilienhauses im Krähenhoop eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Dieses Mal lag der Tatzeitpunkt zwischen dem 15. und 16. September. Die Täter hatten mit einem unbekannten Gegenstand Stahlkugeln gegen eine Hauswand geschossen. Der Putz sowie eine Fensterscheibe wurden beschädigt.

Wurden die Kugeln aus einer Zwille abgeschossen?

Ähnliche Vorfälle gab es vor etwa zwei Jahren in Detmerode und Vorsfelde: Dort hatten Unbekannte mit Metallkugeln Haustüren, Fenster und Autos beschossen und sogar auf Menschen gezielt! Damals vermuteten Ermittler, dass die Kugeln aus einer Zwille abgeschossen wurden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter im aktuellen Fall aus nicht sehr weiter Entfernung geschossen haben. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Gegenstände aufgefallen sind, werden um Hinweise gebeten unter Tel. (05361) 46460.

