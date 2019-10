Wolfsburg

Ein 47-Jähriger aus Wolfsburg muss sich jetzt wegen Mordes an seiner Ehefrau vor Gericht verantworten: Dem aus der Ukraine stammenden Mann wird vorgeworfen, an Pfingstmontag nach einem Streit mehrfach auf die 45-Jährige in der gemeinsamen Wohnung in der Teichbreite eingestochen zu haben,woraufhin diese ...