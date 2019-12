Technischer Defekt setzte Fahrrad-Akkus in Brand

Fallersleben

Schaden in Höhe von 20 000 Euro ist bei dem Kellerbrand in Fallersleben entstanden. Am Sonntagvormittag rückten rund 50 Feuerwehrleute aus, um dort das Feuer zu löschen. Nun steht nach Auskunft der Polizei die Brandursache fest: „Es deutet alles auf einen technischen Defekt hin“, so Polizeisprecher Sven-Marco Claus. In dem Gebäude gerieten Fahrrad-Akkus in Brand.

Dichter Rauch erschwert Löscharbeiten

Der Sohn der Hausbesitzerin hatte noch versucht, das Feuer selbst zu löschen – vergeblich. Die Feuerwehr musste anrücken und ging mit vier Atemschutzgerätetrupps gegen das Feuer vor. Die Sichtbedingungen waren schlecht, eine große Rauchsäule war bereits aus der Ferne zu erkennen. Die Einsatzkräfte hatten den Brand zwar schnell gelöscht, trotzdem entstand ein hoher Schaden durch das Feuer und den Qualm, der von dem Anbau ins Nachbargebäude gezogen war.

Von der Redaktion