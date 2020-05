Kartenzahlung: Sparkasse warnt vor Einschränkungen am Wochenende

Wolfsburg/Gifhorn/Celle

Es ist der letzte große Meilenstein der Fusion der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg: Am Wochenende vereinigt die Sparkasse die Daten der bisherigen Häuser Gifhorn-Wolfsburg und Celle. Die Kunden in Wolfsburg müssen mit vorübergehenden Einschränkungen rechnen, diese betreffen die Girocard und das Online-Banking.

Einschränkungen bei Sparkassen-Card möglich

Am Freitag, 22. Mai, um 18 Uhr beginnt die bis einschließlich Sonntag, 24. Mai, andauernde technische Fusion. In dieser Zeit funktioniert die Sparkassen-Card temporär nur eingeschränkt. Kunden müssen deshalb damit rechnen, dass sie zwischenzeitlich kein Geld am Automaten abheben können und es auch beim bargeldlosen Bezahlen mit der Girocard zu Ausfällen kommen kann.

„Kreditkarten sind von den Einschränkungen nicht betroffen“, betont Sparkassen-Sprecherin Johanna Crolly. Die Bank empfiehlt ihren Kunden daher beim bargeldlosen Bezahlen im Supermarkt oder im Restaurant, auf die Kreditkarte zurückzugreifen. „Kunden ohne Kreditkarte bitten wir, sich vorsorglich mit Bargeld zu versorgen“, sagt Crolly. Die Sparkasse betont jedoch, dass die Störungen der EC-Karten lediglich vorübergehend seien und nicht das ganze Wochenende anhalten.

Kein Zugriff auf das Online-Banking

Die technische Fusion wirkt sich darüber hinaus insbesondere auf das Online-Banking aus: Kunden der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg haben das gesamte Wochenende über keinen Zugriff auf ihr Konto. Ab Montag ist das Online-Banking dann für alle Kunden über die neue Webseite www.sparkasse-cgw.de zu erreichen. Am Erscheinungsbild der Webseite verändere sich nichts, betont Pressesprecherin Alexa von der Brelje: „Optisch sehen beide Seiten bereits jetzt gleich aus.“

Mit der technischen Fusion gleicht die Sparkasse auch die Bankleitzahl und die BIC der Kunden in Celle, Wolfsburg und Gifhorn an. Für die Kunden in Wolfsburg ändert sich jedoch nichts, da die Celler Kunden die Nummern der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg übernehmen.

Technische Fusion ist „Riesenakt“

Stefan Gratzfeld, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, freut sich auf die technische Fusion: „Mit der Datenzusammenführung schaffen wir abschließend die Voraussetzungen, allen unseren Kunden das breite Angebotsspektrum unseres Hauses uneingeschränkt, schnell und verlässlich in der gewohnten Qualität zur Verfügung zu stellen.“ Mit der Fusion führt die Sparkasse die Daten aller ihrer Kunden zusammen. Dadurch sollen die 225.000 Klienten ab Montag ihre Bankgeschäfte in allen Filialen, Kompetenz- und Immobilien-Centern uneingeschränkt gleich erledigen können.

Von der Brelje bezeichnet die technische Fusion als „Riesenakt“. Damit nichts schief läuft, hat die Sparkasse zwei „sehr, sehr detaillierte Testläufe“ durchgeführt. Beide seien erfolgreich verlaufen. Insgesamt bereiten mehr als 150 Mitarbeiter der Sparkasse den technischen Zusammenschluss seit Monaten vor. Am Wochenende kommen bis zu 300 weitere Beschäftigte des Sparkassen-Dienstleisters „Finanz Informatik“ in Frankfurt dazu.

Bei Fragen ist das Dialog-Center der Sparkasse am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr telefonisch erreichbar: 05371 814 - 99999.

Von Melanie Köster