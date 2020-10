Taxifahrer brutal verprügelt: Amtsgericht schickt Wolfsburger in Haft

Wolfsburg

Manche Straftäter lernen nicht aus ihren Fehlern: Anfang Mai wurde ein 27-Jähriger aus Sülfeld zu zwei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt, weil er betrunken einen Unfall gebaut hatte, durch den die Beifahrerin querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt. Nur drei Wochen nach seiner Verurteilung schlug er nach einem Saufgelage zusammen mit einem Freund (28) einen Taxifahrer (33) krankenhausreif. Dafür standen die Männer am Dienstag vor Gericht.

„Wenn ich Alkohol getrunken habe, bin ich ein anderer Mensch“, suchte der angeklagte Fahrzeuglackierer (27) im Prozess vor dem Amtsgericht nach einer Erklärung für seine inzwischen zwölf teilweise schwerwiegenden Straftaten. Seit dem Jugendalter von 14 Jahren sei er alkohol- und teilweise auch Cannabis-abhängig.

Die beiden Männer tranken mehrere Flaschen Wodka und Bier

Den traurigen Höhepunkt bildete ein folgenschwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss am 24. Oktober 2019 in der Nähe von Weyhausen, durch den seine Lebensgefährtin im Rollstuhl sitzt. Im damaligen Gerichtsprozess beteuerte er: „Ich trinke seitdem keinen Alkohol mehr.“

Aber nur drei Wochen später, in der Nacht zum 1. Juni, traf er sich mit einem Freund (28) in Wolfsburg zu einem ausgiebigen Saufgelage. Nachdem sie im Kaufhof mehrere Flaschen Wodka und Bier getrunken hatten, winkten sie ein Taxi heran und fuhren damit zur Wohnung des 28-Jährigen am Hochring. Doch am Ende der Fahrt brachen die Fahrgäste einen Streit vom Zaun: Man war sich uneins über den Preis für eine Taxifahrt weiter nach Hannover.

Der Taxifahrer (33) nannte seinen vom Unternehmen vorgegebenen Preis von 170 Euro, die Passagiere dagegen wollten nur 60 Euro bezahlen. „Dann habe ich schon freiwillig auf das Taxigeld verzichtet, ich merkte ja, dass die aggressiv wurden, da wollte ich nichts als Ruhe. Aber plötzlich fingen die beiden an, auf mich einzuschlagen, auch mit Bierflaschen. Sie schlugen und traten mich.“ Der Taxifahrer erlitt einen Bruch des linken Unterarms, einen Nasenbeinbruch sowie eine Schädelprellung, auch drei Zähne wurden abgebrochen.

Amtsgericht : Angeklagte behaupteten, einen Filmriss zu haben

Die beiden Angeklagten dagegen erinnern sich zwar noch konkret an die Flaschen Alkohol, die sie konsumierten, danach hätten sie jedoch einen „Filmriss“ und könnten sich angeblich an nichts mehr erinnern. Zu diesem besagten Filmriss konsultierte das Gericht einen psychologischen Gutachter, um zu bewerten, ob die Erinnerungslücken der Angeklagten glaubhaft seien. Abschließend wurde zwar zugunsten der Angeklagten von einem „Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit“ ausgegangen.

Dennoch wogen die erheblichen Verletzungen des Opfers und die zahlreichen Vorstrafen in den Augen des Richters so schwer, dass er mit seinem Urteil sogar über das von der Staatsanwaltschaft geforderte Maß hinausging. Sie wurden jeweils einem Jahr und sechs Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt.

