Fallersleben

Die Taschendiebstahl-Serie in Wolfsburg geht weiter. Am Donnerstag wurden zwei Seniorinnen (68 und 72 Jahre) aus Fallersleben in Supermärkten bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der erste Fall ereignete sich um 13 Uhr: Eine 68-Jährige war bei Aldi am Mühlenkamp einkaufen. Das Portemonnaie war in ihrem Rucksack, den sie auf dem Rücken trug. Als die Frau an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass der Reißverschluss des Rucksacks geöffnet war und das Portemonnaie weg war.

Geldbörse aus Stofftasche gestohlen

Nur rund zwei Stunden später erging es einer 72-Jährigen ähnlich: Die Seniorin war bei Netto einkaufen. Beim Bezahlen bemerkte sie, dass die Geldbörse aus ihrer Stofftasche gestohlen wurde. Bewusst hatte die Frau keine Personen in ihrer Nähe wahrgenommen.

Eine Täterbeschreibung ist deshalb nicht möglich. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen (Flucht-)Fahrzeugen machen können, sollten sich bei der Polizeistation in Fallerleben unter Tel. 05362/947410 melden.

Von der Redaktion