Taschendiebe heben in Ehmen Geld mit gestohlener EC-Karte ab

Wolfsburg/Ehmen

Taschendiebe haben am Mittwoch in Wolfsburg und Ehmen drei Portemonnaies erbeutet. Besonders ärgerlich: Mit einer der gestohlenen Karten räumten die Ganoven dann auch noch 2000 Euro vom Konto eines Seniors ab – der Mann hatte die zugehörige Geheimzahl in der Geldbörse notiert.

Mörser Straße: Diebe heben mit gestohlener Karte Geld ab

Der 83-Jährige ging um 9 Uhr in einem Geschäft an der Mörser Straße einkaufen. Als er seinen Einkaufwagen zurückbrachte, übergab er diesen an einen unbekannten Mann – und bemerkte kurz darauf, dass sein Portemonnaie gestohlen wurde. „Fatalerweise befand sich die PIN in der Geldbörse“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Als der Rentner seine EC-Karte sperren lassen wollte, teilte ihm ein Bankmitarbeiter mit, dass bereits 2000 Euro von seinem Konto abgehoben wurden.

Zwei Taschendiebstähle in der Porschestraße

Gegen 11 Uhr ging ein 90-jähriger Senior in Begleitung seiner Frau durch die Fußgängerzone. Als er in einem Geschäft bezahlen wollte, war seine Geldbörse verschwunden, die er kurz vorher in seine hintere Hosentasche gesteckt hatte. Beim Einkaufen einer 58-Jährigen in einem Discounter am Südkopf schlugen die Diebe ebenfalls zu: Die Wolfsburgerin hatte ihre geöffnete Handtasche in den Kindersitz eines Einkaufswagens gestellt – erst an der Kasse bemerkte sie den Diebstahl.

„Die Täter waren leider so geschickt, dass ihre Taten erst später aufgefallen sind und es keine Personenbeschreibungen gibt“, so aus dem Bruch. Die Polizei erhofft sich dennoch Zeugenhinweise unter Tel. 05361-46460.

Von der Redaktion