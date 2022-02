Taschendiebe bestehlen innerhalb weniger Stunden fünf Wolfsburger

Wolfsburg

Taschendiebe haben es derzeit auf die Brieftaschen bevorzugt älterer Wolfsburgerinnen und Wolfsburger abgesehen. Innerhalb von vier Stunden beklauten Unbekannte am späten Montagvormittag fünf Opfer in Fallersleben, der Innenstadt sowie am Eichelkamp. In einem Fall hoben die Täter mit einer gestohlenen Karte auch noch Bargeld ab. Weil sich solche Fälle derzeit häufen, hatte die Polizei erst Ende Januar mit einer Lautsprecheraktion in der Fußgängerzone vor den Ganoven gewarnt.

Zwei Taschendiebstähle in Supermärkten in Fallersleben

Am Neuen Tor in Fallersleben erwischte es am Montagvormittag einen 67-Jährigen: Der Senior wurde gegen 10.45 Uhr in der Obstabteilung eines Discounters von einem jüngeren Mann angerempelt und bemerkte an der Kasse, dass seine Geldbörse fehlte. Der Täter wird als 25 Jahre alt und 175 Zentimeter groß mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Er hatte einen Kinnbart und war mit einem olivfarbenen Parka und einem Basecap bekleidet.

In einem Discounter am Mühlenkamp in Fallersleben wurde nur eine Viertelstunde später eine 50-jährige Frau bestohlen. Erst beim Bezahlen stellte die Frau fest, dass ihr Handy aus ihrer Hosentasche gestohlen worden war.

Seniorinnen beim Einkauf in der Porschestraße bestohlen

In der Porschestraße wurde gegen 11.40 Uhr eine 79-jährige Wolfsburgerin in einem Geschäft im Südkopfcenter bestohlen. An der Kasse bemerkte sie, dass ihre Brieftasche aus der Jackentasche verschwunden war. „In dem Moment erinnerte sie sich, dass sie kurz zuvor am Brotstand von einem etwa 40 Jahre alten, großen Mann mit schlanker Statur angerempelt worden war“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Ein knappe Stunde später wurde im gleichen Geschäft einer 87-Jährigen das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Ein unbekannter Mann hatte ihr einen Einkaufskorb auf ihren Rollator gestellt. Der Mann soll schlank, etwa 25 bis 30 Jahre alt und 180 bis 190 Zentimeter groß gewesen sein.

Taschendiebe heben mit gestohlener Karte Bargeld ab

In einem Discounter an der Breslauer Straße erbeuteten Taschendiebe gegen 14.45 Uhr die Geldbörse einer 70-Jährigen. Ihr war ein 16 bis 20 Jahre alter Mann aufgefallen, der sich auffällig oft in ihrer Nähe aufgehalten hatte. Er war schlank und dunkel gekleidet. Als die Frau ihre EC-Karte bei ihrer Bank sperren lassen wollte, war zu spät: Der Dieb hatte die PIN der Seniorin im Portemonnaie gefunden und dreimal Geld abgehoben.

Zunehmend ältere Menschen im Fokus der Kriminellen

Die Polizei rät dringend davon ab, die Geheimzahl im Portemonnaie aufzubewahren. Geldbörsen sollten in einer Innentasche der Jacke aufbewahrt, Handtaschen geschlossen und dicht am Körper getragen werden. Wenn Unbekannte nahe kommen, ist Vorsicht geboten. „Im Einzelfall ist es ratsam, diese Personen anzusprechen und Umstehende um Unterstützung zu bitten“, rät aus dem Bruch. „Leider sind zunehmend ältere Menschen in den Fokus der Täter geraten.“

Hinweise zu den Diebstählen oder den Tätern nimmt Polizei Wolfsburg unter Tel. 05361-46460 entgegen.

Von der Redaktion