Tanzlokal „Blondt“ setzt neuerdings auf Live-Musik

Stadtmitte

Premiere in der Wolfsburger Disco „Blondt“: Inhaberin Anne Windt lädt am Samstag, 8. Februar, zum ersten Live-Konzert in ihren Club ein – ab 23 Uhr spielen die Wolfsburger Bluesrocker Blue Staff. Für Wind der erste Schritt auf einem neuen Weg.

Seit 2006 gibt’s das „Blondt“

Seit 2006 betreibt Anne Windt das Tanzlokal Blondt (früher La Fayette) am Schachtweg. Eine Sache ist ihr dabei wichtig: „Ich möchte Musik für alle anbieten.“ Bisher, so die Inhaberin, klappe das prima. Denn: „Unsere Gäste sind in einem Alter von 18 bis 70 Jahren“, berichtet sie. Für sie der Beweis dafür, dass ihr Konzept aufgeht.

DJs legen Hits für alle auf

Bisher arbeite sie ausschließlich mit DJs: Der lege ab Discostart um 22 Uhr bis gegen Mitternacht Musik zum Tanzen auf. „Dann sind überwiegend ältere Gäste da. Viele wollen Disco-Fox tanzen“, so Windt. Gegen Mitternacht würden viele ältere Besucher nach Hause gehen und viele jüngere Gäste ins „Blondt“ kommen – dann müsse die Musik deutlich moderner werden. Schließlich wollen auch jüngere Discofans tanzen.

Blue Staff: Die Wolfsburger Band tritt am Samstag, 8. Februar, zum ersten Mal im Blondt auf. Quelle: Blue Staff

Anne Windt selbst hingegen mag auch handgemachte Livemusik. Sie habe schon einige Konzerte von Blue Staff besucht und sei dann ins Grübeln gekommen: „Wie wäre es, wenn ich auch mal Livemusik im Blondt anbieten würde?“ Sie stellte ihre Idee einigen Gästen vor – „die fanden’s gut.“ Und zwar alle Altersklassen.

Weitere Konzerte denkbar

Deshalb gibt es am 8. Februar eine musikalische Premiere im Blondt: Die Wolfsburger Coverband Blue Staff tritt ab 23 Uhr auf und spielt einen Mix aus Bluesrock und Classic Rock. So sind „Addicted To Love“ und „Sharp Dressed Man“ ebenso zu hören wie „ Billy Jean“ und „Superstitious“. Kommt das Konzert an, sagt Anne Windt, könne sie sich weitere Live-Konzerte im Blondt vorstellen. Aber nicht nur Blues und Rock: „Bei uns kann und muss alles gespielt werden...“

Geöffnet ist das Tanzlokal Blondt freitags und samstags jeweils ab 22 Uhr.

Von Carsten Bischof