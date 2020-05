Corona: Tanzendes Theater Wolfsburg entwickelt Video-Training

Wolfsburg

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Diese Erfahrung hat im Zuge der Corona-Pandemie auch das Tanzende Theater Wolfsburg (TTW) gemacht. Die Schule für Tanz, Gesang und Schauspiel bietet ihren Unterricht seit dieser Woche über eine eigene Onlineplattform live an.

TTW fing mit Videoreihe an

Körpersprache, Emotionen, Energie – all das ist Tanzen. „Am Anfang konnten wir uns gar nicht vorstellen, dass tanzen online funktionieren kann“, sagt Jennifer Zwerner vom TTW. Seit dem 16. März ist die Schule geschlossen. Um nicht gänzlich untätig zu werden, entstanden bei der Geschäftsführung und den Trainern schnell erste Ideen, wie der Unterricht zumindest in abgespeckter Form doch noch stattfinden kann. „Wir haben mit einer Videoreihe angefangen“, berichtet Zwerner. Die Videos wandelte das TTW schließlich in Online-Kurse um, die auf bekannten Instant-Messaging-Plattformen stattfanden.

Tanz vor der Kamera

Um höchste Datenschutz-Standards zu gewährleisten, richtete Florian Keupp, technischer Leiter des TTW, schließlich eine eigene Onlineplattform ein. Auf „TTW-Live“ treffen sich bis zu 25 Tänzer virtuell zum Training. „Wir haben dafür ein kleines TV-Produktionsstudio aufgebaut, in dem der Kursleiter alle Teilnehmer auf einem riesigen Bildschirm sieht“, berichtet Keupp. Damit kein Chaos ausbricht, hat nur der Trainer sein Mikrofon an, die Teilnehmer lassen ihre aus: „Als Tänzer lesen wir eh Körpersprache, von daher funktioniert das. Aber die körperliche Energie fehlt schon“, berichtet Cinzia Rizzo vom TTW. Das Gefühl alleine im Raum vor der Kamera zu tanzen, sei für viele Trainer und Tänzer zwar zunächst merkwürdig gewesen – die meisten hätten sich aber schnell daran gewöhnt.

Ein großer Screen: Über den Bildschirm sehen die Kursleiter ihre Schüler beim Training im heimischen Wohnzimmer. Quelle: Britta Schulze

Trainer sind finanziell stark betroffen

Während sich die Tänzer freuen, dass sie trainieren können, helfen die Videostunden auch den Trainern: „Viele von ihnen sind Solo-Selbstständige, sie hatten auf einmal gar nichts mehr“, berichtet Geschäftsführerin Sabine Thanner-Pietzko. Sie ist dankbar über den großen Zuspruch, den das TTW während der Krise erhalten hat: „Wir haben viel Solidarität erfahren. Die Sparkassenstiftung hat uns beispielsweise unsere Kursreihe komplett finanziert, so dass die Trainer ihr Honorar bekommen haben.“

Der Kontakt zum Tanzenden Theater Das Tanzende Theater bietet verschiedenste Kurse aus den Bereichen Tanz, Gesang und Schauspiel für Kinder und Erwachsene an. Aktuell ist die Schule dienstags, donnerstags und freitags von 14 bis 17 Uhr telefonisch unter der 05361/27 28 129 erreichbar. Alternativ gibt es eine E-Mail-Adresse: tanzendestheater@hallenbad.de. Wer den Verein unterstützen möchte, kann sich außerdem an den Freundeskreis des TTW wenden: freundeskreis@tanzendestheater.de. Weitere Informationen: www.tanzendestheater.de

Chöre leiden

Noch stärker als die Tänzer leiden Rizzos Chöre unter den Folgen der Pandemie: Sie können wegen der Verzögerungszeit nicht über „TTV-Live“ zusammen singen. „Die Erwachsenen schicken mir jetzt auch mal Videoaufnahmen, aber für die Kinder ist das ein Problem. Sie wollen gemeinsam singen.“ Kleines Licht am Horizont: In Kürze will das TTW wieder Präsenzgesang mit bis zu vier Personen anbieten.

Auf finanzielle Unterstützung ist die Schule aber weiterhin angewiesen: Noch läuft die Testphase für „TTW-Live“. Damit der Verein längerfristig Kurse per Video geben kann, hofft er auf Mittel aus dem Programm „Neustart“ der Bundesregierung. „Es sieht so aus, dass wir wahrscheinlich förderfähig sind“, ist Thanner-Pietzko optimistisch.

Kurse vor Ort in Planung

Damit im Tanzsaal des TTW im Hallenbad bald wieder Kurse mit Teilnehmern stattfinden können, hat die Schule ein Hygiene-Konzept bei der Stadt eingereicht. Der Boden in der Halle ist bereits in Felder für insgesamt zwölf Tänzer eingeteilt. Stadträtin Iris Bothe, die auch im Vereinsvorstand ist, drückt die Daumen: „Wir sehen, dass die Corona-Pandemie viele Bereiche erwischt, die nicht so im Blick der Öffentlichkeit sind.“

Von Melanie Köster