Wolfsburg

„Ge(h)zeiten“ heißt das neue Stück des Tanzenden Theaters Wolfsburg, das am Donnerstag, 11. Februar, im Großen Saal des Hallenbads Premiere feiert. Es geht darum, das Leben im Bewusstsein des Todes zu lieben. Die Uraufführung ist bereits ausverkauft. Für drei weitere Termine gibt es noch Karten.

Angeregt durch Cilly und Willi Dörr, beide aktiv im Hospizverein Wolfsburg, hat sich das Tanzende Theater des Themas angenommen. Unter der Leitung von Britta Rollar-Lemme haben sich Frauen zusammengefunden, um dies kreativ in die Öffentlichkeit zu trage. Im Foyer des Hallenbads präsentiert der Verein Hospizarbeit Region Wolfsburg eine Ausstellung zum Thema „Was ist gutes Sterben?“.

Die Produktion befasst sich mit der Endlichkeit des Lebens

„Ge(h)zeiten“ befasst sich mit der Endlichkeit des Lebens, der Unausweichlichkeit des Sterbens und Todes. Aus dem Wunsch, dies mitten ins Leben zu holen, die Kostbarkeit jedes Augenblicks auszukosten und uns in der Angst vor der Endlichkeit zu begegnen, ist dieses Tanztheater kreiert worden: Angst und Sorge, aber auch Sehnsucht und Vertrauen teilen, von der Bühne bis hinein in den Zuschauerraum. Es ist eine feinfühlige, auch humorvolle und offenbarende künstlerische Auseinandersetzung mit einem Thema, das jeden einmal betrifft.

Gefördert wurde das neue Tanztheater vom Landesverband Soziokultur Niedersachsen mit einer Spende von 12 000 Euro. Das Tanzende Theater agiert damit an den Grenzen von Tanz, Theater und Soziokultur. Ein gesellschaftspolitisches, philosophisches Thema in Kombination mit eigenen Erfahrungen – künstlerische und partizipative Arbeit werden bei diesem Projekt miteinander verbunden.

Es gibt noch wenige Restkarten

Wenige Restkarten gibt es noch für die Vorstellungen am Samstag, 12. Februar, um 20 Uhr und am Sonntag, 13. Februar um 15 Uhr. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es noch eine Zusatzveranstaltung am Samstag, 12. Februar, um 17 Uhr.

Von Robert Stockamp