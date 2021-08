„Hände hoch, Geld her:“ Vier Überfälle auf Tankstellen gab es in diesem Jahr in Wolfsburg bereits, jedes Mal war es ein Räuber-Duo. Die Polizei wertet derzeit Videoaufzeichnungen der jüngsten Tat aus. Doch wie gehen die Angestellten mit solchen Extrem-Erlebnissen um?

Vier Tankstellen-Überfälle in Wolfsburg: So erleben Mitarbeiter die Extrem-Situation

Westhagen - Vier Tankstellen-Überfälle in Wolfsburg: So erleben Mitarbeiter die Extrem-Situation

Westhagen - Vier Tankstellen-Überfälle in Wolfsburg: So erleben Mitarbeiter die Extrem-Situation