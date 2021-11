Tankstellen-Einbrüche: Ist eine Bande in Wolfsburg am Werk?

Wolfsburg

Die Polizei Wolfsburg ermittelt in zwei Einbruchsfällen. Beide Male war eine Tankstelle das Ziel von Zigaretten-Dieben, beide Male beobachteten Zeugen einen silbernen Mercedes am Tatort. Seit dem jüngsten Einbruch in Reislingen am Donnerstagabend werden weitere Zeugen gesucht – speziell interessieren sich die Ermittelnden für Insassen eines dunklen SUV, der unmittelbar nach der Tat die Sandkrugstraße befahren hat.

Rasend schnell und mit hoher Zerstörungskraft

Der Überfall ereignete sich am Donnerstag nach Schließung der Tankstelle, die täglich bis 21 Uhr geöffnet ist. Ein Anrufer informierte die Polizei gegen 22.40 Uhr, dass gerade in diesem Moment Personen ins Tankstellengebäude einbrechen. Er beobachtete, wie die Unbekannten Tabakwaren in den Kofferraum des silbern-farbenen Mercedes warfen und dann mit hohem Tempo über die Sandkrug-Kreuzung davon bretterten. Die Tankstellen-Pächterin berichtet: „Das Ganze hat nur wenige Minuten gedauert, aber die Zerstörung war enorm.“ Bis in die frühen Morgenstunden war sie damit beschäftigt, die Geschäftsräume wieder in Ordnung zu bringen.

Einbrecher flohen Richtung Hehlingen

Die Polizei schickte mehrere Streifenwagen, konnte jedoch die Banditen nicht mehr dingfest machen. Sie waren mit ihrem Fluchtwagen über die Zollstraße in Richtung Hehlingen geflüchtet. Laut Zeugen handelte es sich um vier Personen. Die gläserne Eingangstür der Raiffeisen-Tankstelle war von ihnen mit brachialer Gewalt zerstört worden, möglicherweise mit einem schweren Hammer. Wie viele der lose gelagerten Zigarettenschachteln genau aus dem Verkaufsraum verschwunden sind und wie hoch der Sachschaden ist, steht bisher noch nicht genau fest.

Der erste Tatort: Die Aral-Tankstelle in Almke war schon am Montag, 25. Oktober, Ziel eines Einbruchs, der ganz ähnlich ablief wie der jüngste am Donnerstagabend in Reislingen. Quelle: Roland Hermstein

Bereits am Montag, 25. Oktober, waren Unbekannte in die Aral-Tankstelle in Almke eingebrochen. Auch hier wurde die gläserne Eingangstür zerstört und geklaute Tabakwaren in einem Fluchtwagen, ebenfalls ein silberner Mercedes – verstaut. „Die Polizei kann einen Tatzusammenhang nicht ausschließen“, folgert Polizeisprecher Thomas Figge. Er und hofft darauf, dass weitere Zeugen Hinweise zu dem silbernen Mercedes Benz geben können.

Sie sollten sich dringend bei den Ermittlern melden. Zuständig ist das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/46460.

Von der Redaktion