Heinrich-Nordhoff-Straße - Schock an Tankstelle in Wolfsburg: Was hinter den Preissprüngen beim Erdgas steckt

An der einzigen öffentlichen Erdgas-Zapfsäule in Wolfsburg machten Autofahrer beim Tanken tagelang dicke Backen: Der Erdgaspreis schoss kurzfristig um mehr als 60 Prozent in die Höhe. Die WAZ erklärt die Hintergründe.