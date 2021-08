Taliban-Vormarsch: Was bedeutet die Lage in Afghanistan für Wolfsburg?

Wolfsburg

Der Hilferuf eines Afghanen, der seit mehr als sieben Jahren in Wolfsburg lebt, erreichte gestern die WAZ. Und auch die Rede von CDU-Europaparlamentarier David Mc Allister beim Wahlkampf-Besuch im Brauhaus in Fallersleben begann mit der Krise in Afghanistan. „Wir stehen unter dem Eindruck der schrecklichen Bilder, die uns aus Kabul erreicht haben“, sagte er den rund 60 Zuhörenden, die eigentlich auf Lobesworte über die lokalen Kandidaten warteten. Doch bevor es die gab, sprach Mc Allister über die Krise. Und dieses Thema, betonte er, eigne sich nicht für parteipolitische Auseinandersetzungen. Jetzt müssten einfach so viele Länder wie möglich so schnell wie möglich helfen. Auch finanziell. Und auch die arabische Welt.

Hilfe ist nötig – und zwar schnell

Hintergrund: Die Truppen der USA und die Bundeswehr sind nach rund 20 Jahren aus Afghanistan abgezogen, dann flüchtete der Regierungschef, die Truppen desertierten oder liefen über – und jetzt sind die Taliban überall auf dem Vormarsch. Sie lehnen die von den westlichen Nato-Mächten mit aufgebauten demokratischen Strukturen ab und wollen einen Staat, der nicht die Menschenrechte sondern die Sharia als Grundlage hat. Den Beteuerungen der Sprecher, dass weder ausländischen noch inländischen Menschen Gefahr drohe, die die bisherige Regierung unterstützt hatten, glaubt kaum jemand.

Kabul: Taliban-Kämpfer stehen vor dem internationalen Flughafen Hamid Karzai Wache. Quelle: AP/dpa

Ferhat (Name von der Redaktion geändert), lebt seit mehr als sieben Jahren in Deutschland, arbeitet als Konditor in Wolfsburg und soll im September die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Der 32-Jährige hat große Angst um seine Familie in Kabul und fleht um Hilfe. „Meine beiden Schwestern sind Lehrerinnen und mein Vater hat für den Geheimdienst gearbeitet“, erzählt er. „Es war alles normal – doch von einem Tag auf den anderen hat sich das Blatt gewendet“, erzählt er.

Konditor aus Wolfsburg in Kabul: Im März hatte er dort noch geheiratet - jetzt hat er Angst um seine Frau und seine Geschwister. Quelle: privat

Eine Flucht sei jetzt brandgefährlich, eigentlich unmöglich, da die Frauen auch keine Burkas sondern nur westliche Kleidung besitzen. „Die Politiker haben eine großen Fehler gemacht“, klagt er. Acht Geschwister habe er, die hätten zum Teil selbst schon Kinder. Und seine Frau habe er im März dort erst geheiratet. „Sie ist auch noch in Kabul und weint immer, wenn ich anrufe.“ Weil er Angst hat, dass ihn Unterstützer des radikalen Islam selbst hier in Deutschland angreifen könnten, schickte er nur ein Foto mit Sonnenbrille und hält seinen richtigen Namen geheim.

Keine Schuldzuweisungen

Mc Allister sagt, jetzt sei nicht die Zeit für Schuldzuweisungen, fordert aber, dass die Geschehnisse gründlich aufgearbeitet werden müssen. Er machte im Brauhaus sehr deutlich: „Wir können nicht alle Menschen ausfliegen.“ Priorität eins hätten deutsche Staatsbürger, Priorität zwei Menschen, die im Dienst der Bundesrepublik gearbeitet hätten. Mc Allister sagte aber auch: „Wir haben eine internationale, humanitäre Verantwortung.“ Und er warnte: Wenn es jetzt nicht schnell und unkomplizierte Hilfe und Geld für Nachbarländer wie Usbekistan, Tadschikistan oder Pakistan gäbe, um dort einen „sicheren Hafen“ zu schaffen, setze die nächste riesige Flüchtlingswelle auch wieder Richtung Europa ein.

„Die Stimmung im Bundesvorstand der CDU ist sehr gedrückt“, berichtet er von Gesprächen, die er kurz zuvor in Berlin geführt hatte. Auch Kanzlerin Angela Merkel sei sehr betroffen.

Von Andrea Müller-Kudelka