Kokubu-Trommler begeistern im CongressPark

Trommeln und ihre Rhythmen sind in der japanischen Kultur seit Jahrhunderten fest verwurzelt. Dass sie aber auch heute noch Menschen begeistern, zeigte die Formation „Kokubu“ am Freitagabend mit ihrer mitreißenden Show „Into The Light“ im CongressPark.

Zur Galerie Die Taiko-Trommler von Kokubu begeistern mit ihrer Show im CongtressPark. Hier eine Auswahl der schönsten Bilder.

Die 18-köpfige Formation aus der Nähe von Osaka wurde 1998 von Chiaki Toyama gegründet, um das traditionelle Taiko-Ritual am Leben zu erhalten: „Als Fürbitte an die Götter, Menschen in Not neue Zuversicht zu schenken.“ So steht es im Programmheft der aktuellen Tournee. Das Wort Kokubu stehe für die japanische Trommel (Ko), für die Tonleiter und den Schrein (Ku) und den traditionellen Tanz (Bu). In Japan zählt Kokubu zu den beliebtesten Taiko-Formationen.

Musik pur statt Show

Vermutlich auch, weil sie – wie im CongressPark – auf ablenkende Showelemente verzichtet und sich ganz auf die Musik konzentriert. Begleitet werden die Trommler von Masamitsu Takasaki, einem Meister auf der Shamisen, einem lautenartigen Zupfinstrument. Auch japanische Flöten kommen Einsatz. Besonders eindrucksvoll ist deren Zusammenspiel bei „Suiren“ (dem heiligen Lotus). Die Lotusblüte wurzelt im schlammigen Grund und erhebt sich leuchtend über die Wasseroberfläche – Shamisen und Flöte führen sanft ins Werk ein, bevor die donnernden Trommeln einen Berg voller Rhythmus und Dynamik aufbauen – symbolisch für eine Lotusblüte, die aus dem fast stummen Wasser in die Welt oberhalb der Oberfläche stürmt und pure Lebensfreude verbreitet.

Sehnsucht und Freiheit

Wunderbar auch das „Wiegenlied von Takeda“: Es beschreibt ein verarmtes Mädchen, das fern der Heimat das Baby reicher Eltern hütet und die Silhouette der Berge immer im Blick behält – gleich dahinter liegt ihr Elternhaus. Die mächtigen Trommeln klingen wie Schritte, die Flöte spielt eine herzzerreißende Melodie voller Heimweh. Als nehme sich das Mädchen die Freiheit und kehre nach Hause zurück.

Aus dem Off erklingt eine Stimme: „Unsere Trommeln sollen die dunklen Gedanken vertreiben.“ Das haben sie während dieses Konzerts im CongressPark zweifellos geschafft.

Von Carsten Bischof