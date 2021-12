Tagestreff Carpe Diem braucht dringend Geld für die Festanstellung seines Kochs „Tommy“

Wolfsburg

Thomas „Tommy“ Krücker und der Tagestreff Carpe Diem passen zusammen wie der sprichwörtliche Deckel zum Topf. Er ist dort seit gut fünf Jahren einer der beiden Köche. Damit er auch weiterhin täglich für die Besucher warmes Essen zubereiten kann, braucht die soziale Einrichtung unbedingt Spendengelder, um seinen Arbeitsplatz erhalten zu können. Tommys bisherige Integration, gefördert durch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme vom Jobcenter, ist ausgelaufen und nach seinem derzeitigen Praktikum in der Kantine eines Autohauses in Wolfsburg, ist er ab Januar voraussichtlich arbeitslos. Immerhin mit Leistungsbezug, denn den hat er sich im Carpe Diem erarbeitet.

„Wir suchen händeringend nach einer Lösung.“

Jasmin Hinze, die Leiterin des Tagestreffs, sowie ihr ganzes Team, versuchen seit vielen Monaten eine Lösung zu finden, denn schlussendlich ist es für beide Seiten eine Win-Win-Situation: „Wir suchen nach Strukturen, um Herrn Krücker unbefristet bei uns anstellen zu können. Viele tolle Menschen haben sich schon engagiert, denen ich hier von Herzen Danke sagen möchte. Der Auftakt ist getan. Trotzdem wären wir total happy über weitere Hilfe, denn wir brauchen nach aktuellem Stand jährlich eine Spendensumme von 20 000 Euro, um die Stelle zu sichern.“ Dafür könnte Tommy dann für 20 Stunden die Woche im Carpe Diem arbeiten, was vom Umfang her für ihn und seine körperliche, wie seelische Verfassung genau passend wäre.

Tommy Krücker bei der Arbeit. Quelle: Boris Baschin

Die Arbeit des Tagestreffs finanziert sich vorrangig aus Spenden. „Ohne Geld- und Lebensmittel-Spenden könnten wir gar nicht existieren. Sie gewährleisten, dass wir unsere Türen jeden Tag öffnen und unsere Köche den Besuchern fünf warme Mahlzeiten in der Woche bieten können. Die Besucher brauchen diese Anlaufstelle dringend, aber unsere Personalkosten müssen auch gedeckt sein.“ sagt Hinze. Sie hat sich nun mit ihrer Bitte um Unterstützung auch an die Stadt und an die Politik gewendet. Erste Gespräche hierzu laufen bereits.

Gerade jetzt wäre eine schnelle Entscheidung gut

Doch die Zeit läuft rasend schnell davon, sowohl für Thomas Krücker wie auch für die zahlreichen zumeist armen und obdachlosen Besucher, die besonders jetzt in der kalten Jahreszeit auf die Ausgabe einer warmen Mahlzeit angewiesen sind. Für sie, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ist das Carpe Diem eine wichtige Anlaufstelle.

So hat auch Tommy einst den Weg dorthin gefunden. Er stammt aus zerrütteten Familienverhältnissen mit geringem Bildungsstand. Als er mit 18 Jahren keine Lehrstelle fand, half er auf einem Pferdehof in Wiesbaden aus, in der Hoffnung, dort eine Ausbildung zum Pferdewirt machen zu können. Doch körperlich schaffte er den anstrengenden Job nicht und das lag nicht am Alkoholkonsum, wie ihm viele unterstellten. „Ich habe damals wirklich kaum getrunken.“, beteuert er. Irgendwann stahl er Geld, eins kam zum anderen und er musste schließlich ins Gefängnis. Er hatte Jobs als Küchenhilfe, selbst gekocht hat er nie.

Aber er war clever und hat sich viel abgeschaut, viel gefragt und so immer wieder Neues dazugelernt. Job-Coaches boten ihm schließlich sogar ein Praktikum in einem Hotel an, aber wegen seines kranken Rückens konnte er es nur zur Hälfte absolvieren und bekam keine feste Anstellung.

Das Carpe Diem will Tommy unbedingt behalten

Über das Wolfsburger Jobcenter wurde er ins Carpe Diem vermittelt. Sein Einkommen: Hartz IV und 1,50 Euro Stundenlohn über die AGH-Maßnahme, für täglich vier Stunden Arbeit. „Viele würden für diesen Stundenlohn überhaupt nicht arbeiten gehen, aber alles ist besser als Rumsitzen.“, findet Tommy. Durch Zufall kochte er dort mal selbst und es schmeckte allen. Das freute ihn so sehr, dass er seine Berufung gefunden hatte.

Jasmin Hinze, Leiterin des Carpe Diem, möchte Tommy Krücker unbedingt halten. Quelle: Boris Baschin

Und nicht nur das: Das Carpe Diem wurde der neue Heimathafen für den Gestrandeten. „Das liegt auch an den Menschen dort und natürlich an dem wunderbaren Team.“, schwärmt Tommy. Sie haben es mit viel Geduld geschafft, dass er wieder Vertrauen fassen konnte, in sich und in andere. „Ich musste mich immer durchs Leben kämpfen, habe schnell aufgegeben, aber erst im Carpe Diem habe ich gelernt, nicht gleich davon zu laufen, sondern auch mal einen Streit auszuhalten.“, sagt Tommy heute stolz. Die Arbeit dort gab ihm Sicherheit und das Team wertschätzt und respektiert ihn. Ein Gefühl, das er bis dahin so nicht kannte und das ihm heute Stabilität gibt.

In Wolfsburg sind viele AGH-Stellen unbesetzt

Diese Entwicklungsgeschichte begeistert auch den Geschäftsführer des Jobcenters, Ingo Schrader. Er und sein Coaching-Team begleiten Tommy schon seit einiger Zeit durch den Dschungel der AGH-Stellen. Das sind Arbeitsgelegenheiten ohne richtiges Arbeitsverhältnis, die als Förderinstrument dienen, um Menschen dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt zuzuführen, um sie dort in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis zu bringen.

Spendenaufruf Möchten Sie für den Erhalt von Tommys Arbeitsstelle als Koch spenden, dann geben Sie bitte unbedingt diesen Verwendungszweck an: Tagestreff Carpe Diem „Personalkosten“Spendenkonto: Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten mbHBank: Sparkasse Celle-Gifhorn-WolfsburgIBAN: DE88 2695 1311 0161 1761 28BIC: NOLADE21GFW

Sie sind auf Menschen wie Tommy zugeschnitten, der kein Einzelschicksal ist. Allein in Wolfsburg leben laut Schrader derzeit rund 9000 Personen, darunter rund 4400 Familien, die aufgrund physischer oder psychischer Einschränkungen auf solche Stellen angewiesen sind.

Ein leuchtendes Beispiel

Tommy haben diese Maßnahmen geholfen, wieder in einen geregelten Tagesablauf zu kommen. Für ihn legte sich Schrader gern ins Zeug, denn er ist der Beweis für ihn, dass jeder Mensch, egal, welcher Herkunft und Bildungsschicht, seinen persönlichen Lebensweg finden kann, und dass es dafür nie zu spät ist. Derzeit gibt es circa 150 AGH-Stellen in Wolfsburg, nicht alle sind besetzt. Mit Hilfe von Tommys Beispiel will Schrader das ändern und ist auch ein bisschen stolz darauf, Teil der Erfolgsgeschichte zu sein.

Tommy hat durch seine Vermittlung ins Carpe Diem die Hilfe gefunden, die er brauchte. Er hat eine bezahlbare Wohnung gefunden, hat eine Katze und nimmt auch mal andere in Not bei sich auf. Er ist das beste Beispiel dafür, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen und niemals aufzugeben. „Herr Krücker ist ein liebenswerter Mensch und ein Koch, der mit viel Leidenschaft gutes Essen bei uns zubereitet. Deswegen wollen wir ihn in Lohn und Arbeit bei uns halten.“, bekräftigt Jasmin Hinze – und es klingt ein bisschen wie ihr sehnlichster Weihnachtswunsch.

Von Stefanie M. Brakel