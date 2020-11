Wolfsburg

Zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ am 25. November stellt sich die IG Metall Wolfsburg solidarisch an die Seite aller Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Die aktuelle Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts ( BKA) für 2019 zeige: Statistisch gesehen sei alle 45 Minuten eine Frau gefährlicher Körperverletzung oder Partnerschaftsgewalt ausgesetzt. Es sei zu befürchten, dass durch die Corona-Pandemie häusliche Gewalt weiter zunimmt.

Die Vereinten Nationen sprechen von einer „Schattenpandemie“

„Diese Zahl ist alarmierend. Es ist wichtig, Betroffene auf Hilfsangebote hinzuweisen und sie zu unterstützen“, sagt Sandra Bollen von der IG Metall. „Wir brauchen aber auch einen deutlichen Ausbau von geschützten Räumen. Die Kapazitäten in Frauenhäusern reichen oftmals nicht aus“, betont Martina Schwarz, Vorsitzende des Ortsfrauenausschusses. In Deutschland, aber auch weltweit, nehme häusliche Gewalt zu, so dass die Vereinten Nationen von einer „Schattenpandemie“ sprechen.

Laut BKA wurden im vergangenen Jahr bundesweit 141 792 Menschen Opfer von Partnerschaftsgewalt. Das BKA vermutet, dass es eine weit höhere Dunkelziffer an Gewalttaten gibt. Zu mehr als 80 Prozent sind Frauen die Leidtragenden, aber auch Männer sind betroffen.

„Unser Ziel ist ein respektvolles und solidarisches Miteinander von Frauen und Männern. Das heißt auch, Grenzen wahrzunehmen und zu akzeptieren“, sagt Flavio Benites, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg.

Hier gibt es Hilfsangebote

In den vergangenen Jahren wurden die Hilfsangebote für Frauen ausgeweitet. Das Codewort „Maske 19“ führt zu einer schnellen Hilfe, wenn Frauen es in Apotheken oder beim Arzt verwenden. Die Initiative „Stärker als Gewalt“ informiert zum Thema und bietet Hilfsangebote auf einen Blick: www.staerkeralsgewalt.de. Und das Hilfstelefon ist kostenlos und rund um die Uhr nutzbar: www.hilfetelefon.de, 08000 116 016.

