Wolfsburg

Ohne ehrenamtlichen Einsatz würde eine Gesellschaft nicht funktionieren. Am Sonntag, 5. Dezember, ist der Internationalen Tags des Ehrenamts, die Stadt Wolfsburg hat ihre geplante Veranstaltung dazu in der Porschestraße wegen der Corona-Pandemie kurzfristig absagen müssen. Laut der Koordinierungsstelle Bürgerengagement sind etwa ein Drittel aller rund 125000 Wolfsburger und Wolfsburgerinnen ehrenamtlich aktiv.

Eine davon ist Brigitte Wimuth, die sich bereits seit 2016 für Menschen in Pflegeheimen engagiert. Die 70-jährige Wolfsburgerin wird auch in der Zeit der Coronapandemie nicht müde zu helfen. „Die Hygieneschutzmaßnahmen und Verhaltensregeln nehme ich gerne in Kauf, denn gerade für Menschen mit Demenz ist Ansprache und Zuwendung wichtig. Isolation verschlimmert die Krankheitssymptome“, so Wimuth. Das weiß sie aus eigener Erfahrung mit ihrem Vater.

Ehrenamtliche Helferin: „Wenn die Augen strahlen, weiß ich, dass ich etwas bewirken kann“

An fünf Tagen in der Woche kommt sie um 10 Uhr in die Pflegeeinrichtung und bietet Quizrunden an, liest Witze vor oder hört einfach zu. „Die Beschäftigung mit den Bewohnenden ist für mich wertvolle Zeit, die ich gerne verschenke. Wenn die Augen strahlen, weiß ich, dass ich etwas bewirken kann“, sagt Wimuth.

So engagieren Sie sich ehrenamtlich Wenn auch Sie sich in einem Bereich, der zu Ihnen passt, ehrenamtlich engagieren möchten, besuchen Sie unter www.wolfsburg.de/leben/lebenslagen/buergerengagement die Internetseite der Koordinierungsstelle „Ehrenamt in Wolfsburg“. Seit dem 18. Juni 2021 ist zudem die neue Wolfsburger Plattform für Beteiligung und Ehrenamt online. Unter dem Motto „Unsere Stadt gemeinsam gestalten“, informiert die Seite unter mein.wolfsburg.de/ über Möglichkeiten sich zu beteiligen.

Trotz Impfung lässt sie sich vor jedem Kontakt mit den Bewohnenden in der Pflegeeinrichtung testen und trägt eine FFP-2 Maske, auch während sie vorliest. „Das ist nicht immer ganz einfach, denn ich muss wegen der Abstandsregeln laut lesen und zudem können viele nicht mehr gut hören.“

Trotz der Pandemie ehrenamtlich in Pflegeheimen im Einsatz: Brigitte Wimuth liest den Bewohnern und Bewohnerinnen regelmäßig vor.. Quelle: Sabrina Fricke

Das alles hält die ehrenamtlich Tätige nicht davon ab, für die Menschen da zu sein. „Solange ich darf und es meine Gesundheit zulässt, werde ich weiter kommen und die hauptamtlichen Alltagsbegleiter unterstützen“, sagt die Seniorin und ihre Augen strahlen dabei.

Am Tag des Ehrenamts hat die Stadt geplant, eine Infoveranstaltung an der Ehrenamtshütte auf dem mittlerweile deutlich eingestampften Weihnachtsmarkt durchzuführen – wegen der anhaltend hohen Inzidenz aber kurzfristig abgesagt. „Das ehrenamtliche Engagement spielt eine entscheidende Rolle für unsere Stadtgesellschaft“, sagt Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

Von Sabrina Fricke