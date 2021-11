Wolfsburg

Zum „Tag der offenen Tür“ hatte die Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft (WBG) am Samstag ins Sozialkaufhaus Lichtblick eingeladen. Vor gut einem Jahr hat die WBG hier die Regie übernommen, im Corona-Lockdown die Räume neu gestaltet und den Möbel-Verkauf in die Borsigstraße verlagert. Jetzt lud das Team rund um Chef Thomas Lachmann zu einem Rundgang an – und verriet, was noch alles geplant ist.

Früher war hier ein Möbelhaus, dann wollte die sogenannte „Neu Rechte“ ein Museum mit Schulungsräumen an der Heinrich-Nordhoff-Straße einrichten. Doch die Stadt Wolfsburg kaufte dem Investor das Haus vor der Nase weg und das Sozialkaufhaus „Lichtblick“ wurde eingerichtet. Es soll gleich zwei Aufgaben erfüllen: Landzeitarbeitslosen den Wiedereinstieg uns Berufsleben ermöglichen und Menschen mit geringen finanziellen Mitteln gebrauchte, aber gut erhaltene Waren zu günstigen Preisen bieten. Was verkauft wird, wurde größtenteils gespendet.

In Zelten auf dem Hof präsentierte die WBG handwerkliche und künstlerische Arbeiten von Beschäftigten der städtischen Gesellschaft. Auch die beiden Ratsmitglieder Angelika Jahns und Ingolf Viereck gehörten zu den interessierten Gästen. Quelle: Britta Schulze

Sichtlich erfreut begrüßte Thomas Lachmann am Samstag zahlreiche Gäste auf dem Hof des Kaufhauses, der sich in einen bunten Basar verwandelt hatte. Neben einigen Vertretern und Vertreterinnen aus der Politik hatten sich auch Nachbarn, Kundschaft und Unterstützer zusammengefunden. In Zelten wurden Kaffee und Kuchen, Bratwurst und und Glühwein angeboten. Es galt die 2-G-Regelung: Essen und Trinken durfte nur an Geimpfte oder Genesene mit Nachweis ausgegeben werden. Trotzdem herrschte hier einen Tag vor dem Totensonntag fast schon Weihnachtsmarkt-Stimmung.

Jahrmarkt-Stimmung: Auf dem Hof standen zur Freude vor allem jüngerer Gäste auch eine Popcorn-Maschine und ein Glücksrad bereit. Quelle: Britta Schulze

Im Winter 2020, so erinnerten sich Thomas Lachmann und Michael Sothmann von der WBG, gab es coronabedingte Anlaufschwierigkeiten: Kurzen Phasen der Öffnung folgten immer wieder Schließungen. Die Mitarbeitenden des Kaufhauses legten aber nicht die Hände in den Schoß. Sie nutzen die Zeit, um das Kaufhaus immer besser auszustatten und zu renovieren. Dass die WBG gerade im Bereich Handwerk selbst ausgebildete Fachleute zur Verfügung stehen, kam dem Kaufhaus dabei zu Gute.

Diese Spenden können Sie abgeben Im Sozialkaufhaus Lichtblick wird Herrenbekleidung, Baby- und Jugendbekleidung, insbesondere für Jungen, Kinderwagen und Autositze, Kinderbettchen, Fernseher und Radios, elektrische Haushaltswaren sowie Pfannen und Töpfe gebraucht. Die Waren können montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr in der Spendenannahme auf der Rückseite des Gebäudes (Zufahrt von der Schlosserstraße) abgegeben werden. Waren, die verschlissen oder defekt sind, sowie Bücher, Stofftiere, Federbetten und die klassische Schrankwand werden nicht angenommen. Das Sozialkaufhaus ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet, die Möbelhalle in der Borsigstraße öffnet Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr.

Gabriele Trittel vom Förderverein erklärte, seit der Übernahme von der Genossenschaft hätte sich viel getan. Sie dankte vor allem den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz. Der Förderverein hat 40 Mitglieder und fast alle packen gern mal an. Zusätzlich zur finanziellen Förderung: Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft beträgt 30 Euro.

Bei einer Führung durch die Räume schwärmte Gabriele Trittel: „Der Laden brummt.“ Manchmal hätten die Mitarbeitenden Mühe, die leer gekauften Regale und Vitrinen zügig wieder aufzufüllen. Viel gefragt seien Elektrogeräte. Diese würden vor dem Wiederverkauf auf Funktionstüchtigkeit überprüft und zwar nicht repariert, aber wenn nötig gereinigt. Die Geräte im Verkaufsraum machen einen nahezu neuwertigen Eindruck. Bei der Begehung war zudem erkennbar, wie viel Arbeit in der neuen Beleuchtung und der Auslegware steckt.

Sozialkaufhaus Lichtblick: Zahlen Zahl der Beschäftigten: 19 Ladenfläche: 700 Quadratmeter plus Möbelhalle mit 250 Quadratmetern Sortiment: Haushaltswaren, Spielzeug, Technik, CDs, DVDs, Möbel, Fahrräder, Elektrogroß- und kleingeräte und Möbel aller Art Preisspanne: ab 50 Cent Kunden pro Woche: Rund 700 zahlende Kundinnen und Kunden in der Woche

Viele Kunden sind Studenten der nahen Ostfalia-Hochschule. Sie bauen sich meiste gerade den ersten Hausstand auf – und das kann teuer werden, wenn nur Neuware verwendet wird. Außerdem liegt Second-Hand bei jungen Menschen im Trend – nicht nur aus ökonomischen, sondern vor allem aus ökologischen Gründen. Motto: Wiederverwertung statt Wegwerfgesellschaft.

Früher mussten Kunden eine Kaufberechtigung vorlegen. Dies ist nicht mehr erforderlich. Herumgesprochen hat sich das aber bisher noch nicht überall. Auch den zweiten Verkaufs-Standort in der Borsigstraße kennen viele noch nicht. Dort will die WBG bald zusätzlich eine Fahrradwerkstadt einrichten. Das Genehmigungsverfahren läuft; man hofft auf Eröffnung 2022.

Leere Gläser: Bald soll es im Sozialkaufhaus ein Bistro geben. Das war ein großer Wunsch von Kunden und Kundinnen. Quelle: Britta Schulze

Auch in der Heinrich-Nordhoff-Straße wird das Sozialkaufhaus Lichtblick demnächst mit einer weiteren Neuerung aufwarten: Ein Bistro mit Kaffee, Kuchen und möglicherweise sogar mit kleinen warmen Mahlzeiten ist in Planung. Zurzeit läuft der Ausbau des Sanitätsbereichs. Hiermit erfüllt man oft geäußerten Kundenwünschen.

Von Reinhard Durdel/Andrea Müller-Kudelka