Wolfsburg

Michele, Karsten, Larissa und Maik – sie alle starben in Wolfsburg in Folge ihres Drogenkonsums. Unter dem Hashtag „Du Fehlst“ macht die Jugend- und Drogenberatung Wolfsburg (Drobs) zum Internationalen Gedenktag für verstorbene Drogenkonsumierende am 21. Juli auf ihr Schicksal und das vieler weiterer Menschen in Deutschland aufmerksam. Die Drobs kritisiert zudem den politischen Umgang mit dem Thema.

Ein Banner macht auf die Schicksale hinter den Zahlen aufmerksam

„Auf unserem Banner sind die Vornamen von den Menschen abgedruckt, die in einem Zeitraum von etwa drei Jahren hier in Wolfsburg verstorben sind“, erklärt Malte Plönnigs, der bei der Drobs für die „SonderBar“ zuständig ist. Das Café ist der Treffpunkt für die harte Drogenszene in Wolfsburg. Die Namen der Betroffenen hängen zum Gedenktag deutlich sichtbar draußen an der SonderBar – die Drobs will auf die Schicksale hinter den nackten Todeszahlen aufmerksam machen. Im Jahr 2019 sind insgesamt 16 Menschen, die den Treff besucht haben, an, mit oder aufgrund der Folgen ihres teils langzeitigen Drogenkonsums gestorben. 2020 waren es acht und in 2021 sind es bislang zwei.

Die „SonderBar“ Die SonderBar an der Schillerstraße 60 ist ein Treffpunkt für die Wolfsburger Drogenszene. Die Abhängigen von harten Drogen sollen sich dort in einem geschützten Raum austauschen können und schnelle, unbürokratische Unterstützung erhalten. Die Betroffenen können unter anderem Spritzbesteck tauschen, Hilfe in Notfällen erhalten und Unterstützung bei der Reduzierung ihres Konsums bekommen. Die SonderBar hilft auch bei der Vermittlung von Entzugs- oder Therapieplätzen. „Durch unser Angebot und den zur Verfügung gestellten Raum kennen und erreichen wir einen Großteil der Drogenszene und sind ein fester Bestandteil der Tagesstruktur vieler Konsumentinnen und Konsumenten“, erklärt Mitarbeiter Malte Plönnigs. Pandemiebedingt gab es in der SonderBar in den vergangenen eineinhalb Jahren Einschränkungen. Momentan kommen etwa 30 Menschen täglich in das Café. Im Jahr 2019, vor der Pandemie, waren es rund 47 täglich.

In Wolfsburg halte sich der Drogenkonsum laut der Drobs zwar auf einem ähnlichen Niveau, über ganz Deutschland gesehen nehme die Zahl der drogenbedingten Todesfälle aber seit zehn Jahren kontinuierlich zu. Im vergangenen Jahr erreichte sie mit 1581 Fällen ihren Höchststand. In die Statistik der Polizei fließen allerdings nur die Fälle ein, bei denen Menschen unmittelbar an den Folgen einer Überdosis starben.

Malte Plönnigs: Er ist bei der Drobs für die SonderBar zuständig. Quelle: Udo Eisenbarth

Jeder hat mindestens einen süchtigen Menschen in seinem Umfeld

Drobs-Leiter Udo Eisenbarth geht davon aus, dass jeder mindestens einen Menschen in seinem näheren Umfeld kennt, der ein Problem mit Sucht hat – seien es Drogen, Alkohol, Nikotin, Glücksspiele oder Medien: „Die Stoffe oder Verhaltensweisen mögen unterschiedlich sein, die Auswirkungen ähneln sich aber: Sucht zerstört. Lebensläufe, Familien, Freundschaften, Karrieren“, betont Eisenbarth. Der 21. Juli solle deshalb neben dem Gedenken an die Verstorbenen als Erinnerung dafür dienen, „dass hinter den Zahlen auch Einzelschicksale und Familien stehen“.

Udo Eisenbarth in der SonderBar: Hier bekommen die Abhängigen schnelle und unbürokratische Hilfe. Quelle: Boris Baschin

Die Drobs nutzt den Tag zudem, um auf Missstände in der Drogenpolitik hinzuweisen. Zu den gesamtgesellschaftlichen Schäden des Konsums gehören unter anderem zusätzliche Kosten für das Gesundheitssystem, die organisierte Drogen-Kriminalität und der Ausfall erkrankter Menschen. All das lasse die deutsche Drogenpolitik nicht „wie eine Erfolgsgeschichte aussehen“, meint Eisenbarth: „Wir würden uns einen wissenschaftlich basierten Umgang mit Sucht wünschen, der versucht herauszufinden, was der Gesellschaft am wenigsten schadet und wie Betroffenen am besten geholfen werden kann.“ Er versteht darunter zum Beispiel mehr Substitutionsplätze für Heroin-Abhängige oder eine kontrollierte Abgabe von einzelnen Substanzen.

Die Drobs wünscht sich einen „nüchternen“ Umgang mit dem Thema

Aus wissenschaftlicher Sicht sei oft nicht nachvollziehbar, weshalb die Gesellschaft mit Sucht so unterschiedlich umgehe, meint der Drobs-Leiter: „Von Verbot bis Dauerschleife im Werbeblock ist alles dabei. Das gibt illegalen Drogen oft einen ideologisch besetzten Stellenwert.“ Es sei wichtig, Medizin oder Wissenschaft und Ideologie auseinander zu halten. „Wir wünschen uns eine im wahrsten Sinne des Wortes nüchterne Diskussion beim Thema Sucht“, betont Eisenbarth.

Hinsichtlich der Vorbeugung von Sucht, die ebenfalls zur Aufgabe der Drobs gehört, übt Eisenbarth Kritik: „An einem solchen Gedenktag muss man aber auch mal erwähnen, wie frustrierend es ist, wenn man Sucht vorzubeugen versucht und gleichzeitig prominente Menschen Sportwetten und Glücksspiel anpreisen.“

Von Melanie Köster