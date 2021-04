Wolfsburg

Der Spieltrieb ist geweckt: Beim großen Stadtquiz der WAZ haben gleich am ersten Tag 862 Teilnehmer mitgemacht. Noch bis Ostermontag gibt es täglich online einen neuen Mix an Fragen zur VW-Stadt und aus der Rubrik Allgemeinwissen. Den Gewinnern winken Gutscheine über 100-Euro – jeden Tag aufs Neue.

„Die Teilnahme beim Quiz ist fantastisch. Gleich beim Start hatten wir mehrere hundert Teilnehmende und das ist bisher auch täglich so geblieben“, berichtet Nicole Stuhlmüller, Vermarktungsleitung Wolfsburg. „Ich freue mich, dass wir so viele Wolfsburger und Wolfsburgerinnen damit begeistern können. Selbst als gebürtige Wolfsburgerin finde ich die Fragen nicht so leicht zu beantworten, muss ich gestehen!“

Jeden Tag zehn neue Fragen

Jeden Tag gibt es zehn neue spannende Fragen, die die „WAZ-Ratefüchse“ auf der Online-Plattform www.waz-online.de/wobquiz erwarten. Dort müssen sie nur die Quizfragen beantworten, sich anschließend registrieren und schon sind sie bei dem Spiel, das zudem von der WMG gefördert wird, dabei. Inzwischen wurde das Quiz schon über 4500 mal gespielt.

Täglich ein 100 Euro Shopping- und Verzehr-Gutschein

Neben dem Ratespaß zielt die Aktion darauf ab, den lokalen Einzelhandel und die Gastronomie zu unterstützen: Jeder Tagesgewinner bekommt nämlich eine sogenannte „WeCard“ im Wert von 100 Euro. Dieser Gutschein kann bei Wolfsburger Geschäften eingetauscht werden, zum Beispiel beim Amsel-Café, Modehaus Hempel, Buchhandlung König, Schreibwarenladen Haase, Zweirad Schael, Café Olivier, Mutter Grün, Sport 2000, Hohls und sogar der Stadt-Apotheke in der Porschestraße.

Wie gut kennen die Wolfsburger ihre Stadt? Das Quiz stellt das Heimatwissen auf die Probe. Quelle: Britta Schulze

Jedes Spiel dauert exakt 24 Stunden, in denen alle Mitspieler um die Wette quizzen. Ausscheiden kann dabei keiner, jeder spielt bis zum Ende. Anschließend fließen alle zehn Fragen in die Wertung ein. Je mehr Fragen ein Mitspieler richtig beantwortet, desto besser sind seine Platzierung und seine Chance auf den Gewinn. Haben mehrere Teilnehmer die gleiche Anzahl korrekt beantworteter Fragen, entscheidet das Los.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden ab dem 6. April informiert. Also: Jetzt noch schnell anmelden und gewinnen!

Von Frederike Müller