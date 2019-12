Das ist wirklich ärgerlich: Ein Unbekannter ist scheinbar in Wolfsburg unterwegs und zerkratzt Autos. Fünf Autofahrer, die ihre Fahrzeuge in der Nordstadt geparkt hatten, erstatteten in den vergangenen Tagen Anzeige bei der Polizei. In der Innenstadt wurden am Samstag ebenfalls Autos zerkratzt.