TV-Doku: Wolfsburgs Influencer Enrico Elia gibt Einblicke in sein Leben

Wolfsburg

Ein paar Fotos schießen, posten und zack – fertig. So einfach ist das Dasein eines Influencers leider nicht, das weiß auch der Wolfsburger Modeblogger Enrico Elia. In einer Doku auf hat der 19-Jährige nun aus seinem Leben berichtet. Die Sendung „Die Macht von Social Media – Wie Influencer unser Leben verändern“ lief am Samstagabend auf VOX.

Auch wenn die Social Media Branche nicht immer als richtige Arbeit anerkannt wird, ist es doch nicht mit ein paar Fotos und Füße hochlegen getan. Das Filmteam der Doku hat insgesamt zwölf unterschiedliche Influencer begleitet – von den Führenden der Branche, wie Unternehmerin und Youtuberin „Sally“ und TikTok-Star „Oma Lissi“, bis hin zu Einsteigern, wie Mode-Blogger Enrico Elia. Es geht darum, das Leben als Influencer zu beleuchten und zu zeigen, wie aus einer kleinen Idee ein ganzes Imperium entstehen kann.

Was kostet der Erfolg?

Daneben hinterfragt die Doku die Branche aber auch kritisch und beschäftigt sich mit der Frage, welchen Preis die Influencer für ihren Erfolg zahlen. Dass Social Media harte Arbeit ist, wird schnell deutlich: Wer es hier zu etwas bringen will, muss viel Druck aushalten und Privatsphäre einbüßen. Andererseits schafft er aber auch Bindung und kann etwas Gutes bewegen.

Moderatschläge, Dekotipps und ein eigener Onlineshop: Eigentlich wollte Elia ins Fernsehen – die Influencer-Karriere habe sich eher versehentlich ergeben. Quelle: Archiv

Sich selber im Fernsehen sehen, das war immer ein Traum von Enrico Elia – und jetzt wurde er wahr. Neben ihm selbst konnten TV-Zuschauer am Bildschirm mitverfolgen, wie sich der Wolfsburger Mode-Blogger über ein Jahr Stück für Stück weiterentwickelt hat. Die Zahl an Abonnenten steigt kontinuierlich, mittlerweile liegt sie im mittleren fünfstelligen Bereich. Auch in der Stadt wird Elia immer bekannter, die Leute erkennen ihn auf der Straße und sprechen ihn an. Zudem sind erste Läden auf Elia aufmerksam geworden und geben Kleidung an ihn, die er dann über seinen Kanal bewirbt. Für den Lebensunterhalt reicht das allerdings noch nicht. Außerhalb der Corona-Zeit kellnert Elia ein paar Mal wöchentlich im Café Superleggera.

Corona erschwerte die Dreharbeiten

Die Dokumentation sah sich Enrico Elia gemeinsam mit seiner Mutter an und war begeistert: „Ich finde es gut und bin völlig zufrieden. Ein bisschen schade ist nur, dass ich durch Corona vieles nicht machen konnte.“ Einige geplante Termine seien ausgefallen und wurden durch Alternativen ersetzt: „Wir mussten ein wenig improvisieren. Lieber wäre ich noch bei ein paar spannenderen Geschichte begleitet worden.“ Eine tolle Neuigkeit hat er dann aber noch zu verkünden: „Mein Web-Shop mit meiner eigenen Collection ist gerade online gegangen. Toll wäre, wenn durch die Sendung viele Menschen darauf aufmerksam werden.“

„Ich wollte schon immer ins Fernsehen“

Dass alles so gut läuft, freut den 19-Jährigen sehr, obwohl er sich eigentlich einen anderen Werdegang gewünscht hatte: „Ich wollte schon immer ins Fernsehen und mich selber dort sehen. Dass ich Influencer geworden bin, hat sich dann so ergeben.“

Für viele ist Elias Karriere ein großer Traum: Bereits jeder dritte befragte Teenager gibt momentan an, diesen Beruf ausüben zu wollen. Enrico Elia ermutigt die Neuanwärter: „Um in dem Bereich erfolgreich zu werden, braucht es wirklich viel Geduld und Disziplin. Doch wenn jemand in diesen Beruf gehen will, dann sollte er es machen. Jeder sollte seinen Traum verfolgen.“

Von Michèle Joppe